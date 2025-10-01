La jugada de Jimmy Kimmel y Stephen Colbert para “volver loco” a Donald Trump

Jimmy Kimmel y Stephen Colbert protagonizaron un inesperado cruce televisivo al intercambiar sus roles como conductores y, a su vez, acudir como invitados el uno del otro en sus respectivos programas nocturnos. En una emisión simultánea, la jugada combinó humor, sátira política y un claro mensaje frente a los intentos de Donald Trump de censurar sus monólogos.

El encuentro se produjo apenas una semana después de que Jimmy Kimmel Live! regresara al aire tras ser cancelado y dos meses después de que Colbert anunciara que The Late Show with Stephen Colbert concluirá en 2026, tras diez temporadas. Ambos aprovecharon la ocasión para compartir anécdotas y apuntar contra el presidente republicano.

Durante sus palabras de apertura desde Brooklyn, Kimmel bromeó al presentar a Colbert como su invitado. “Es el programa que la FCC (Federal Communications Commission) no quiere que veas”, ironizó, antes de añadir que “gracias a la administración Trump, ahora el ciclo está disponible solo por tiempo limitado”.

El conductor también explicó por qué ambos decidieron aparecer en el programa del otro al mismo tiempo. “Pensamos que sería una forma divertida de volver loco al presidente”, dijo entre risas en una velada cargada de referencias políticas.

El intercambio de roles televisivo entre Jimmy Kimmel y Stephen Colbert Captura de video

Con su característica ironía, el comediante bromeó sobre el estado físico del mandatario y se refirió al reciente accidente del presidente en una escalera mecánica durante la Asamblea de la ONU. “Si engordás tanto que rompés escaleras mecánicas, no sos apto para servir en el ejército”, lanzó.

Colbert no se quedó atrás. En su intervención saludó con un irónico: “Hola, Donald”, y aseguró que esperaba que en la Casa Blanca hubiesen retirado “los sobrecitos de ketchup”, en referencia a las críticas sobre la dieta de Trump.

Colbert también compartió cómo vivió la cancelación de su programa por parte de la CBS. “Nos enteramos de la nominación a los Emmy justo un día antes de que nos cancelaran... fue una montaña rusa emocional”, recordó y atribuyó la decisión de la cadena a sus críticas contra el presidente y al acuerdo de Paramount con el mandatario, que incluyó 16 millones de dólares.

El presentador reveló que decidió contarle en vivo a su audiencia que la cadena había levantado el programa, pese a que le recomendaron no hacerlo. “Yo sabía que todavía quedaba para más”, dijo. Kimmel, entre risas, lo interrumpió: “No tienen hue..., Stephen, seamos claros”.

Con complicidad, ambos aprovecharon también para repasar anécdotas de su amistad de dos décadas, desde viajes de pesca hasta “barbacoas” compartidas. En tono más personal, Kimmel contó que se enteró de la suspensión de su programa mientras estaba en el baño, mientras que Colbert recordó que sudaba cuando tuvo que comunicarle a su equipo el final de The Late Show.

“Hasta donde yo sé, los de ABC ni siquiera sabían que yo estaba al frente de un programa”, bromeó el comediante en el programa de su colega. “Estaba en la oficina cuando me llamaron, y el único sitio privado ahí es el baño. Me dijeron que cortar la emisión les parecía la mejor opción porque estaban preocupados por lo que yo pudiera decir. Votamos, perdí la votación; me subí los pantalones y avisé al equipo”, contó.

El programa de Kimmel tuvo una pausa en septiembre tras sus comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado el 10 de septiembre. El presentador criticó que el movimiento MAGA (Make America Great Again) intentara sacar provecho político del asesinato, lo que derivó en amenazas de sanciones de la Comisión Federal de Comunicaciones y en la suspensión temporal de su programa.

Colbert, en cambio, vio cómo la cadena puso fecha de cierre a su ciclo tras diez temporadas. El anuncio marcó un punto de inflexión para el comediante, que ha sido una de las voces más críticas con Trump en la televisión estadounidense.