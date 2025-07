Stephen Colbert le respondió a Donald Trump con insultos e ironías

En la canción de protesta “The Revolution Will Not Be Televised” (la revolución no será televisada), el músico, poeta y activista Gil Scott-Heron le advertía a quienes la escuchaban que “no iban a poder quedarse en casa, enchufados a la pantalla, ni aprovechar el corte comercial para buscar una cerveza, porque la revolución no sería televisada”. Y a principios de los años setenta, cuando fue editado el tema, el mensaje era tan claro como certero. Sin embargo, algo más de cincuenta años después resulta que la revolución, o lo que pasa por revolución en el convulsionado discurso público actual de los Estados Unidos, sí está siendo televisada.

Desde que la semana pasada la cadena CBS, uno de los cuatro canales más longevos de la TV tradicional norteamericana, anunció la cancelación del programa The Late Show with Stephen Colbert y la desaparición de la franja de medianoche -que la emisora tenía en el aire hace más de treinta años- por presuntas cuestiones presupuestarias, la decisión se topó con numerosos rechazos de figuras del espectáculo y la política, que no tardaron en relacionarla con el acuerdo que firmó el canal hace pocas semanas con el presidente Donald Trump y la inminente venta de la cadena. Una impresión que pareció corroborar el propio Trump en sus redes sociales cuando celebró el final del programa que Colbert conduce hace una década.

“Me encanta que Colbert haya sido despedido. Tenía todavía menos talento que audiencia”, escribió el mandatario, quien en su mensaje también incluyó a sus habituales enemigos televisivos. “Jimmy Kimmel, que tiene todavía menos talento, será el siguiente”, agregó para concluir con un elogio a Greg Gutfeld, su preferido de la cadena conservadora Fox News y una crítica a Jimmy Fallon: “Greg es mejor que todos los demás juntos, incluido el cretino de la NBC que arruinó el Tonight Show”, dijo, en alusión a Fallon. Quién anoche respondió al escándalo durante el monólogo de apertura de su programa: “No me gusta nada lo que está pasando. Estamos atravesando una etapa muy loca”, opinó el conductor del ciclo de NBC.

Tan extraño es lo que está sucediendo en la TV de aire norteamericana que en la emisión de The Late Show de anoche, Colbert incluyó en su monólogo una contundente reacción a los dichos del presidente al que insultó por cuestionar su talento. Luego, no solo agradeció los mensajes de apoyo que recibió desde el anuncio de Paramount -la corporación dueña de CBS- sino que además dio comienzo al programa con un paso de comedia sobre todo el enredo que incluyó una parodia del escándalo viral salido del recital de Coldplay. Mientras Lin Manuel-Miranda y el comediante musical Weird Al Yankovic, intentaban una versión de la canción “Viva La Vida” del grupo británico la cámara empezó a recorrer las tribunas del teatro donde se graba el show. Allí, entre el público aparecieron para mostrarle su apoyo Adam Sandler, Fallon, Seth Meyers, John Oliver y Jon Stewart, amigo y antiguo empleador de Colbert en The Daily Show, otro de los programas de humor político que pertenece al conglomerado Paramount, quién utilizó su exitoso ciclo para salir en defensa de Colbert y del formato televisivo en el que ambos se lucen hace años.

“Miren, entiendo el miedo que sienten las corporaciones. Entiendo la aprensión que ustedes y sus anunciantes tienen cuando lo que está en juego es una transacción de ocho mil millones de dólares. Pero deben entender esto: los programas que ahora buscan cancelar, censurar y controlar son una porción nada insignificante de lo que hizo que su compañía fuera valuada en esos ocho mil millones de dólares. Los mismos ciclos que les hicieron ganar dinero son los que tienen algo para decir, los que tienen un punto de vista, los que no tienen miedo. No se trata de enfrentarnos al poder sino de decir lo que opinamos frente a una cámara de TV. Creo que, como corporaciones o canales, se pueden volver tan inocuos y ofrecer un bocado tan soso como para dejar de aparecer en el radar del Rey Niño [en alusión a Donald Trump]. Lo que me deja con dos cuestiones: a) ¿quién los vería? y b) están malditamente equivocados”, exclamó anoche Jon Stewart en el monólogo de apertura de su programa, haciendo referencia a la inminente venta de Paramount a Skydance, la compañía de medio Skydance, encabezada por David Ellison, heredero de una de las familias más ricas del mundo.

Ese negocio, muchos apuntan, sería la verdadera razón detrás del final del ciclo de Colbert y la punta del iceberg que amenaza a la libertad de expresión que muchos sienten en peligro desde el comienzo de la segunda presidencia de Trump. Y más ahora que la cadena televisiva acaba de acordar pagarle 16 millones de dólares al mandatario para que desestime la demanda que les inició por supuestamente haber favorecido a Kamala Harris durante la campaña presidencial y el subsiguiente anuncio del final de The Late Show con Stephen Colbert.

Según Paramount el despido de Colbert -que en realidad se trata de la determinación de no renovar su contrato de empleo con vencimiento en mayo del año próximo-, responde a motivos puramente económicos relacionados con el costo del programa y el cambiante panorama de la TV abierta. Lo que para muchos es nada más que una excusa. “Cuando tu industria pasa por momentos complicados no podés darla por perdida. Cuando los CD dejaron de venderse, la industria musical no se resignó ni se rindió. El hecho de que CBS no haya tratado de salvar al ciclo más visto de la franja nocturna ni a la programación de esa misma franja horaria, que lleva tres décadas en el aire, es lo que hace que todo el mundo se esté preguntando si efectivamente se trata de una decisión puramente financiera o quizás una determinación que facilitará el negocio de ocho mil millones de dólares”, concluyó Stewart en defensa de su amigo pero también del medio que ambos habitan. Al menos por ahora.