La lucha de Noemí Alan contra la depresión: "Hay que saber pedir ayuda a tiempo"

Noemí Alan habló de su lucha contra la depresión Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2020 • 21:59

Hace un tiempo, la actriz que fue un ícono en la década del 80, tomó la decisión, de forma voluntaria, de internarse en un neuropsiquiátrico por un cuadro de depresión. Aún bajo tratamiento, Noemí Alan reapareció públicamente en Confrontados y contó cómo es su lucha diaria, además de revelar el motivo que la alejó de los medios.

"Gracias a Dios estoy re bien. Tuve una internación pero ahora sigo el tratamiento vía zoom. Sigo con las terapias y los grupos. Estoy muy agradecida a toda la gente de Por hoy, a mis compañeros y a mi familia, por supuesto", comentó La Tana" vía skype.

Mientras aseguró que de la depresión "no se sale solo", la actriz destacó la ayuda de su familia para poder salir adelante. "No basta con tener voluntad. Hay que saber pedir ayuda a tiempo. Mis hijos me sostienen. Cuando me sentí tan mal la llamé a Lara inmediatamente y le dije: 'vení a ver qué hacemos'. Ahora se viene con su novio a vivir conmigo, así que los voy a tener en la cucha de nuevo", confesó contenta.

"Cuando estaba mal veo a otra persona, no me reconozco. Esta pandemia también va a dejar muchas secuelas", reflexionó y enseguida agradeció a la obra social de actores que se hizo cargo de su internación y de su tratamiento hasta ahora. "Hago dos terapias grupales por semana y una individual", agregó.

Tras recordar cómo fueron sus inicios en el medio y advertir que fue Juan Carlos Calabró quién la llevó a la televisión, Noemi reveló un detalle inédito. "Él me hizo hacer mi primera película. También fue él quien me puso el apellido. Yo me llamo Aslan y él le saco la S", señaló ante la sorpresa de Marina que desconocía este dato.

Alejada de los medios desde hace un tiempo -su último trabajo fue en el teatro con Extinguidas- la actriz que actualmente está jubilada reflexionó sobre por qué ya no está en la tele. "No fue consciente. En ningún momento decidí dejar la profesión, lo que si empecé a decir a muchas cosas que no y los productores se ofenden y no te vuelven a llamar. Y ahora la cosa cambió mucho. Los productores son otros (chicos jóvenes), la televisión es otra, el mundo es otro; todo cambió", advirtió.

Noemí Alan: su lucha contra las adicciones y el sueño que cumplirá con el dinero que ganó en QQSM

Por último, Noemí recordó su paso por Extinguidas, la obra de José María Muscari y aseguró que aún tiene contacto con sus compañeras. "Nos mensajeamos de vez en cuando. Tengo más relación con Silvia Peyrou, pero porque nos conocemos desde chicas, empezamos juntas prácticamente", indicó. Y tras aclarar que nunca tuvo conflicto con sus colegas, señaló: "Todas fuimos estrellas en su momento y sabíamos cuidar el laburo, nunca hubo escándalos. Aparte Muscari no nos dejaba hacer mucho lío, nos tenía cortitas".