La muerte de Alan Parker: los emotivos homenajes de Madonna y Antonio Banderas

Madonna y Antonio Banderas despidieron a Alan Parker en las redes Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de agosto de 2020 • 19:38

Creyó en ella y le dio la gran oportunidad de lucirse en la pantalla grande interpretando nada menos que a Eva Perón en su película Evita. Por eso, Madonna, que siempre le estará eternamente agradecida por ese rol que le valió un Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical, recurrió a sus redes sociales para lamentar la muerte de Alan Parker y dedicarle unas sentidas palabras.

"Me entristeció mucho saber del fallecimiento de Alan Parker, uno de los mejores directores con los que he trabajado, en la película Evita. ¡Él me enseñó mucho, creyó en mí, me llevó a mis límites e hizo una película increíble! ¡Gracias!", escribió la reina del pop en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotografías del detrás de escena de la filmación.

A Madonna no le resultó nada fácil conseguir el papel. Con las prestigiosas credenciales que daba el éxito del musical, a Parker le sobraban candidatas dispuestas a ponerse en la piel de la líder política argentina. Michelle Pfeiffer, Meryl Streep, Barbra Streisand, Bette Midler, Liza Minnelli y Gloria Estefan fueron algunos de los nombres que se barajaron entonces.

En ese momento, Madonna era un ícono de la música y sinónimo de escándalos y libertinaje. Todavía estaba fresca la polémica que había armado con su libro de fantasías Sex, como así también su jugado papel en El cuerpo del delito. Dispuesta a cambiar su imagen, la cantante le mandó una carta de cuatro carillas a Parker, donde le explicaba por qué ella era la mejor opción para interpretar a Evita: "Era una carta muy apasionada en la que me aseguraba que iba a actuar, a cantar y a bailar con todo su corazón, que iba a suspender todas sus otras actividades artísticas, lo cual era lo más importante porque necesitaba contar con ella durante dos años de su vida. Nos vimos y verifiqué que todo lo que me decía en su carta era así. Entonces estuve seguro de que iba a hacerlo mejor que nadie, y, gracias a Dios, estuve en lo cierto", contó el realizador en una entrevista.

Buena parte de la versión cinematográfica del clásico musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice basado en la vida de la primera dama argentina se filmó en Buenos Aires. Madonna y el resto del equipo llegaron a la Argentina para filmar Evita a mediados de enero de 1996. En este punto la historia se diversifica según quien la cuente. Están los que dicen que para ese momento, el Gobierno argentino había comprometido su mejor predisposición para el rodaje. Otros (incluido Parker) aseguran que fue una cena ofrecida a la diva por el presidente Carlos Saúl Menem la que destrabó las negociaciones en torno a las locaciones. Lo cierto es que después de aquel encuentro se pudo filmar en el despacho presidencial, en el interior de la Casa Rosada y en su histórico balcón. "No me sacaba los ojos de encima", recordaría Madonna de Menem tiempo después.

Otro de los roles protagónicos recayó en Antonio Banderas, quien interpretaba a "Che", un personaje genérico que juega el rol de poner en contexto las distintas situaciones políticas y sociales que se suceden en el musical. Para él, que había abandonado su exitosa carrera en España con la idea de convertirse en una estrella de Hollywood, aquel papel también significó una gran oportunidad. Por eso, también acudió a las redes para recordar y despedir a Parker.

"Querido Alan, adiós. Gracias por tenerme en Evita y gracias por tu sabiduría cinematográfica. Ahí queda todo lo que has hecho que ha sido mucho y bueno", escribió, también en su cuenta de Instagram.