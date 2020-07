La muerte de Marcos Gastaldi: el emotivo posteo de Nacho Viale para despedirlo

El productor le dedicó un sentido mensaje en las redes al fallecido empresario, exmarido de su mamá, Marcela Tinayre, y papá de su hermano Rocco

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Nacho Viale le dedicó un emotivo mensaje a Marcos Gastaldi -exmarido de su madre, Marcela Tinayre, y padre de su medio hermano Rocco-, quien murió el domingo.

"Chau, Marcus. Descansá en paz. Andá tranquilo. Yo te lo cuido", escribió el productor, acompañando sus palabras con una foto del fallecido empresario abrazando a un pequeño Rocco, quien el mes próximo cumplirá 19 años.

Marcos Gastaldi murió el domingo a la mañana a los 64 años. Según pudo saber LA NACION, el exbanquero había sido internado unos días antes como consecuencia de una infección, y venía batallando contra la enfermedad de Parkinson desde hacía largo tiempo.

Unos días antes de su fallecimiento, Tinayre compartió imágenes de su exmarido en sus redes sociales con las cuales le daba fuerza, lo que se interpretó como un indicio de que el estado de salud del empresario se había complicado. La conductora, a pesar de los pormenores de su separación, siempre se mantuvo al lado de Gastaldi.

"Aunque estamos divorciados, lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho. Es el papá de Rocco. Ha compartido muchísimo mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho", contaba la conductora en febrero, cuando también habló de cómo sobrellevaba su hijo el ver a su padre tan afectado por la enfermedad que padecía.

"No soy de esas madres que insisten, pero vamos generalmente a visitarlo los fines de semana. No quiero saturar a Rocco con el tema. Es una vivencia de cada uno. Quienes tienen un familiar enfermo saben que es muy difícil. No se dan una idea. Trato de estar para arriba siempre", manifestaba la hija de Mirtha Legrand.

"Veo que mi hija sufre, que va a visitarlo y vuelve muy mal. La familia de él también está todo el tiempo y yo voy a ir a verlo también. Marcos es una bellísima persona", contó Mirtha en su programa Almorzando, poco tiempo antes de comenzar la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y abandonar momentáneamente su programa, que ahora tiene a su nieta Juana Viale como cara visible.

Tinayre, en tanto, se reincorporará este martes a su ciclo en KZO Las rubias, y se espera que le dedique algunas palabras a quien supo ser un hombre muy importante en su vida.