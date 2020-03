La conductora volvió a la televisión y habló de todo

Tras su vuelta a la televisión, Mirtha Legrand se mostró feliz con los resultados de su primer programa y, a la salida del canal, habló de todo : sus invitados para este 2020, los mensajes que intercambió con el presidente Alberto Fernández y la salud de su exyerno Marcos Gastaldi.

Luego de aclarar que no descarta la presencia del Presidente este año , la conductora aseguró que fue ella misma quien le envió un mensaje para invitarlo a su mesa. "Le mandé un WhatsApp y él me contestó muy bien, muy amoroso, muy correcto diciéndome que más adelante va a venir, pero que por ahora está abocado a su tarea. Que agradecía mucho mi mensaje. Fue muy cariñoso y afectuoso", confesó la Chiqui, quien aseguró que no le sorprendió su respuesta, ya que "Alberto es un señor".

Tras asegurar que no llamaría a Luciana Salazar por su polémica ausencia en su primer programa, la diva de los almuerzos aclaró que todo lo que tiene para decir, lo dice al aire . Luego, en el día de la mujer, opinó sobre cómo ve la reivindicación de la lucha feminista en el mundo. "La mujer está más fuerte que nunca. Nos respetan más, las obreras ganan más, lástima que todavía hay muchos femicidios", lanzó preocupada ante la cámara de Los ángeles de la mañana.

En cuanto a su familia, Mirtha opinó sobre Agustín Goldenhorn , el nuevo novio de su nieta Juana Viale , aunque no quiso dar demasiados detalles: "Me parece muy bien, pero es un tema que no voy a tratar. Nosotros tenemos códigos y yo sé que a ella no les gusta", advirtió. Sin embargo, de lo que sí habló es del difícil momento que está atravesando la familia por la enfermedad de su exyerno, Marcos Gastaldi . "Veo que mi hija sufre, que va a visitarlo y vuelve muy mal. La familiaa de él también está todo el tiempo y yo voy a ir a verlo también. Marcos es una bellísima persona", expresó a corazón abierto.