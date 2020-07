Los mensajes de aliento de Marcela Tinayre para Marcos Gastaldi Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2020 • 13:47

"Tiene la enfermedad de Parkinson, y a pesar de que estamos divorciados, lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho. Es el papá de Rocco. Ha compartido muchísimo mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho". Con estas palabras, Marcela Tinayre confirmaba, en febrero, el padecimento de su exmarido, Marcos Gastaldi. Este viernes, la conductora le envió una serie de mensajes de aliento a través de su cuenta de Instagram.

Junto a una foto familiar en la que la pareja posa sonriente con un pequeño Rocco, la hija de Mirtha Legrand escribió: "¡Amor! Ponele garra como siempre lo hiciste. ¡Ejemplar!". Esa fue la primera de una serie de imágenes y textos dedicados a Gastaldi.

Luego, subió a su cuenta otra foto, en este caso de los dos, y la acompañó con el siguiente texto: "¡Fuerza! ¡Vos podes!". Junto a la última imagen, de los dos abrazados, escribió: "Marcus, ¡te estamos todos esperando!".

En junio del año pasado, Valeria Gastaldi, hija del empresario, había declarado: "Tiene una enfermedad muy complicada y muy cruel. Tiene que ver con empezar a perder a la persona, pero la persona está ahí. Son momentos muy duros para nosotros. Nunca hablo del tema. Es la primera vez. Marcela no quería hablarlo tampoco, pero es una realidad y la sabe todo el mundo. Lo cuido mucho. Me ocupo de sus temas médicos. Con Marcela nos distribuimos las tareas. Cuando tu padre es tan joven es algo muy shockeante".

Meses después, en septiembre, trascendió que el empresario se encontraba internado en el Sanatorio Los Arcos, luego de haberse caído por las escaleras. Debido a la caída sufrió daños en un ojo por el que debió ser operado y fue diagnosticado con una neumonía que agravó su estado de salud.

En noviembre la conductora de Las Rubias contó cómo sobrelleva Rocco la situación: "Trato de sostenerlo. Tiene sus momentos de enojo. Es recariñoso y me acompaña en lo que puede y quiere. No soy de esas madres que insiste, pero vamos generalmente a visitarlo los fines de semana. No quiero saturar a Rocco con el tema. Es una vivencia de cada uno. Quienes tienen un familiar enfermo saben que es muy difícil. No se dan una idea. Trato de estar para arriba siempre".

Tinayre y Gastaldi se casaron en Miami, en el 2000, y un año después nació Rocco, el único hijo de la pareja. Pasaron por crisis y separaciones, y en 2011 él tuvo una hija extramatrimonial, Francesca, con la arquitecta Sol Santamarina. Fue un tremendo golpe para la pareja, pero ambos decidieron seguir adelante. "Perdoné muchas cosas. La mentira la recuerdo", aseguró por entonces ella.