La noche de Mirtha: del radiante look blanco de la Chiqui al recuerdo de su visita a Cuba

Como en cada uno de sus programas, Mirtha Legrand volvió a brillar con su look: para la última emisión de La noche de Mirtha, la gran diva de la televisión argentina reafirmó su categoría de celebridad y apareció en la pantalla de El trece enfundada en un vestido brillante en color blanco. Luego, ya en la mesa y con sus invitados, recordó su visita a Cuba y confesó que se sorprendió por el cariño de los isleños.

Mirtha llevó un diseño de Cosano en blanco StoryLab

Mirtha apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego repitió la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas televisivas -”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”-, y se dispuso a compartir el look elegido para la velada.

“Miren que bonito el vestido que tengo hoy. Es un vestido de minipaillets blanco, todo bordado con cristales. ¡Divino! Es de Claudio Cosano”, describió. Luego mostró los anillos y los aros, todo perfectamente combinado.

Jimena Monteverde, a tono

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde, siempre engamadas StoryLab

Ya sentada en la mesaza con sus invitados de la noche -Los Pimpinela, Eugenia Tobal, Martín Bossi y Laurita Fernández- Mirtha invitó a Jimena Monteverde, la chef del programa, a compartir el menú de la velada. “¡Qué mona estás, Mirtha!”, fue lo primero que dijo la cocinera. “Vos también”, le respondió la conductora, y de inmediato señaló el engamado en sus looks. “¿Vos sabías que yo venía de blanco? Vos me copias siempre, Jimena”, reclamó la Chiqui. “Tengo informantes”, confesó Monteverde. “¿A quién querés más, a Juana o a mí?”, continuó la diva. “A vos, Mirtha, vos sos la reina”, respondió Monteverde y se dispuso a describir el banquete.

Una celebridad también en Cuba

Como en cada uno de sus programas, Mirtha compartió una anécdota de su extensa carrera. En esta oportunidad, recordó cuando hace varios años fue invitada a Cuba y viajó junto a su marido, Daniel Tinayre.

“El público de Cuba ama mucho el cine argentino. Muchísimo”, explicó para contextualizar. “Fuimos en una compañía cubana de aviación, y el comandante, antes de llegar, muy gentil me hizo ir a la cabina para ver el aterrizaje. Cuando llegamos yo dije ´uh, ¡qué barbaridad! ¿Pero quién llega? ¿Fidel?’”. ´No, chica, tú” me respondieron”, relató. “Cómo éramos conocidos los actores argentinos. Hasta el día de hoy”, agregó, con orgullo.

La emoción de Mirtha por un gesto de Martín Bossi

Mirtha Legrand fue a ver La cena de los tontos y Martín Bossi le dedicó una canción gentileza

Esta semana, la diva decidió ir al teatro a ver La cena de los tontos acompañada por Alejandro Veroutis y sus íntimos colaboradores Héctor Vidal Rivas, Elvira Guaraz y Gladys Andrade. Enfundada en un tailleur azul bordado con piedras azabache de Claudio Cósano y una estola de visón negro, Mirtha Legrand hizo su estelar aparición en el teatro El Nacional. Desde la fila 5, disfrutó a pura carcajada de la comedia protagonizada por Martín Bossi, Laurita Fernández y Mike Amigorena.

A lo largo de la función, Bossi le hizo muchos guiños a Chiquita y desde su personaje de Francisco Pignon le dedicó frases fuera del guion original y que son propiedad indiscutible de Mirtha, como la ya clásica: “Como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan”.

Martín Bossi y Laurita Fernández fueron invitados al programa de Mirtha. En la foto, posaron divertidos con Lucía Galán StoryLab

Al finalizar el espectáculo, Martín Bossi le dedicó unas cálidas palabras a la diva del espectáculo argentino y decidió bajar del escenario para darle un beso y un abrazo. El showman decidió sorprenderla y, tal como hace siempre que ella asiste al teatro para verlo, le cantó una canción muy especial que Sandro siempre le dedicaba: “Me amas y me dejas”. Su interpretación emocionó a Mirtha hasta las lágrimas. En medio de los aplausos y la ovación del público, el actor escoltó a Mirtha por la calle Corrientes hasta que llegó a su auto, donde se despidieron en medio de gestos de mutuo cariño.