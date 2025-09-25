La novia de Keanu Reeves y un llamativo posteo sobre un fuerte rumor: “¡Un poco de felicidad real!”

Alexandra Grant rompió el silencio sobre los rumores que aseguraban que se había casado con Keanu Reeves, con quien mantiene una relación de más de una década. La artista visual utilizó las redes sociales para hablar acerca de su estado civil y compartió un mensaje que transmite un momento íntimo de su vida junto al actor.

Las especulaciones comenzaron cuando un medio internacional publicó que la estrella de Hollywood y su pareja habían celebrado una boda durante un reciente viaje a Europa, un evento supuestamente planeado y privado.

Keanu Reeves y Alexandra Grant comenzaron a mostrarse en público en 2019 Backgrid UK/The Grosby Group

El presunto casamiento generó una ola de felicitaciones de parte de los fanáticos, aunque la pareja no se había pronunciado al respecto. Días después, el representante de Reeves desmintió las afirmaciones. “No es cierto, no están casados”, declaró a la revista People, dejando claro que la noticia era falsa.

En el día de ayer, fue la propia Grant quien decidió pronunciarse y despejar las dudas. A través de Instagram, la artista compartió una imagen en la que aparece besándose con Reeves durante una visita a Roden Crater, un observatorio de luz ubicado al norte de Arizona, que es también una obra de arte creada por James Turrell.

La imagen compartida por Alexandra Grant en las redes sociales, junto a Keanu Reeves instagram.com/grantalexandr

La imagen muestra un momento íntimo de la pareja y fue tomada por Brian Skope poco después de que Reeves entrevistara a Turrell para la serie Visionaries. La artista acompañó la foto con un texto no exento de humor, dirigido a sus seguidores. “Ésta es una foto real. No es una foto de compromiso ni un anuncio de boda hecho con IA… ¡Simplemente es un beso! Aunque quizá justo antes o después de él, dadas las expresiones un poco graciosas en nuestros rostros”, escribió la artista.

Y continuó: “La comparto acá para agradecer a todos por las felicitaciones sobre nuestra boda, salvo que no nos casamos”, aclaró, intentando poner fin a los rumores sobre un supuesto enlace secreto.

Grant aprovechó también la publicación para reflexionar sobre la importancia de nutrirse de información veraz y la necesidad de poder disfrutar de momentos auténticos. “¡Así que acá va un poco de felicidad real!”, ironizó.

Reeves y Grant, una pareja con historia DPA Gruppe/The Grosby Group

El actor y la artista se conocen desde hace más de quince años, aunque su relación se hizo pública en noviembre de 2019, cuando posaron juntos en la alfombra roja de un evento en Los Ángeles.

La pareja ha compartido proyectos editoriales a través de X Artists’ Books, la editorial que ambos fundaron, y publicó dos libros: Oda a la felicidad en 2011 y Sombras en 2016, combinando textos poéticos de Reeves con ilustraciones de Grant.

En febrero de este año, durante la presentación de Visionaries, Reeves habló abiertamente de su relación con su novia. En diálogo con E! News, la estrella de Matrix respondió sin dudar cuando le consultaron por las claves de un vínculo saludable: “Compartir, comunicarse, apoyarse mutuamente”. El actor contó, además, que ha compartido con ella varios viajes en moto y dijo que esos momentos se convirtieron en recuerdos inolvidables.

Grant y Reeves, durante el estreno de Ballerina, el pasado junio en Los Ángeles Chris Pizzello - Invision

En diciembre, el artista asistió con Grant al estreno en Los Ángeles de la película animada Sonic 3. Llegaron de la mano a la alfombra roja y se mostraron muy cariñosos frente a los fotógrafos. En una entrevista con Entertainment Tonight, Reeves expresó en ese momento: “Nos vestimos de gala y fue muy emocionante venir juntos. Es muy especial estar uno al lado del otro”, confesó. Y agregó: “Cuando la vi arreglada para la gala, sentí que se me ensanchaba el corazón”.

La historia de amor entre Reeves y Grant se remonta a más de una década atrás, cuando coincidieron en una cena con amigos en común. Según informó el portal US Weekly, descubrieron que compartían intereses y que querían colaborar en un proyecto artístico. Esa primera oportunidad llegó en 2011 con su primer libro y la experiencia marcó el inicio de una sociedad creativa que poco después se transformó en una relación sentimental. Aunque en varias ocasiones hablaron abiertamente de sus proyectos editoriales, mantuvieron su relación lejos de los medios durante años y, hasta 2019, apenas compartían gestos de afecto en público.