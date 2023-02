Carlos Vives: su regreso a la actuación, la opinión que tiene del trap y su reacción frente al dolor de Shakira

escuchar

Carlos Vives lleva el vallenato y la cumbia colombiana en sus venas. Su manera de hablar, de moverse, de sonreír está marcada por esos ritmos caribeños que tanto ha enaltecido y defendido a lo largo de su carrera. Ritmos que también busca reivindicar en El club de los graves, la nueva serie de Disney+ en la que interpreta a un profesor de música que marcará un antes y un después en la vida de sus jóvenes estudiantes.

Para Vives, este trabajo significa también el regreso a la actuación después de casi dos décadas. “ Durante muchos años trabajé en la televisión colombiana, incluso hice varios programas para niños –recuerda, en diálogo con LA NACIÓN-. Pero luego, cambié mi vida para siempre y me fui a cantar. Y si bien continué haciendo clown en Bogotá, extrañaba bastante la actuación. Y con esta serie pude combinar mis dos pasiones ”.

En El Club de los graves, Vives comparte pantalla con Elena, su hija de 14 años, quien interpreta a Amalia, una de sus alumnas: “Estaba un poco temeroso por volver a actuar después de tanto tiempo, pero cuando se sumó mi hija me animé y redescubrí la fascinación que me genera trabajar en esto”. El resto de los jóvenes personajes se completa con Raphaelo (Gregorio Umaña), Roxana (Manuela Duque), Cami (Salomé Camargo) y Dardo (Juan Camilo González), Pa-Pi-Yón (Kevin Bury), Romario (Brainer Gamboa), Lala (María Fernanda Marín), Martina (Catalina Polo) y Panchito (Juan Diego Panadero).

-¿Cómo te sentiste trabajando rodeado de jóvenes y adolescentes?

-He aprendido muchísimo. Al principio, buscaba guardar cierta distancia con mi hija, que estaba enfrentando este desafío. Pero eso fue al inicio. Luego, empecé a darme cuenta que la relación del profesor con sus estudiantes, iba mucho más allá del guion. Siendo tan jóvenes, me enseñaron a entender que mi rol de papá trasciende la educación de mis propios hijos.

En la serie, Vives interpreta a Amaranto Molina, un maestro que motiva a sus alumnos a perseguir sus sueños, a mantenerse fieles a su estilo y a sus raíces y a no dejarse obnubilar por el éxito y la fama. Su antagonista es Eduardo Kramer (Julián Arango), el director de la escuela, quien hace una arbitraria selección de cinco estudiantes –a su entender, el resto del alumnado no cumple con los requisitos para llegar a ser una estrella- con los que busca formar una exitosa banda juvenil.

-¿Te has encontrado con personas a lo largo de tu carrera que, al igual que este director de escuela, buscaban borrar tu identidad y te empujaban a seguir una “fórmula de éxito”?

-Sí. Por suerte son minoría, aunque también son los más poderosos (risas). Afortunadamente, la mayoría son personas que, con un título de profesor o no, se te cruzan en la vida para decirte cosas clave, que te sirven y te ayudan, que te dan luces para eso que estabas buscando. En la música, los viejos juglares de la música vallenata, los músicos tradicionales de la música cubana, los cumbieros, todos esos ídolos de la música latinoamericana, como Celia Cruz, siempre tuvieron palabras muy especiales para mí. La vida me rodeó de gente que me dio información valiosa sin cobrarme un peso.

Carlos Vives junto al elenco de El club de los graves Juan Camilo Serrano

-¿Cómo ves la música latinoamericana de actual?

-Como ha pasado siempre en la industria, encuentro cosas más originales que capaz son las que menos oportunidades tienen, y cosas menos originales que son las más conocidas porque responden a lo que ya tiene éxito en otros mercados. Creo que en nuestro continente tenemos un mundo con una musicalidad increíble que va más allá de los Top 40. No me gustan los uniformes.

-¿Y el trap te gusta?

-El trap es un lenguaje de contenido sexual y explicito que está en los orígenes del rap y nosotros hacemos nuestra copia de eso en español. Pero es algo histórico. Fijate que con el pop también pasó, eran copias de cosas que se hacían en inglés. Es producto de la misma industria. Dentro de eso, hay algunas cosas que me gustan más que otras, que tienen más sentimientos y buscan despegarse de lo que ya existe.

-Shakira es tu amiga desde hace años, grabaron juntos “La Bicicleta” y suelen comentarse sus posteos en redes sociales. Imagino que escuchaste su reciente colaboración con Bizarrap... ¿Qué opinión tenés de esa canción?

- Soy lo suficientemente viejo como para saber que no tengo que meterme en ese tipo de vainas. Siempre que tuve la oportunidad, le deseé lo mejor a ella y a su familia. No opino en este tipo de cosas, que son relaciones, que son cosas tan del dolor .