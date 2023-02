En fotos: de la incomodidad de Lily James en la alfombra roja a los besos de Gerard Piqué y Clara Chía

escuchar

Los famosos conviven a diario con las cámaras fotográficas y tratan de entregar lo mejor de sí cada vez que se topan con una. Pero, por supuesto, todo puede fallar cuando menos lo esperan.

Incómoda se la vio, por ejemplo, a Lily James en el estreno londinense de la película What’s Love Got to Do with It?, de Shekhar Kapur. Enfundada en un muy ajustado vestido en verde lima de Miu Miu, la actriz sufrió durante su paso por la red carpet debido a la sensación de que estaba a punto de mostrar más de lo que quería. La protagonista de la miniserie Pam & Tommy se ocupó de acomodarse los breteles y subirse el corset en varias ocasiones, aunque sin perder la sonrisa.

Lily James en la premier de su nuevo film, What's Love Got To Do With It?, enfundada en un diseño muy ajustado de Miu Miu con corset y sobrevestido en verde lima Gareth Cattermole - Getty Images Europe

Luego de presentar Ant Man & The Wasp: Quantumania en Los Ángeles, una de las parejas doradas de Hollywood cruzó el Atlántico para promocionar el nuevo film de Marvel en Londres. Michael Douglas y Catherine Zeta Jones sacaron a pasear su glamour por la alfombra púrpura frente a los BFI IMAX; para la ocasión, ella eligió un vestido celeste pálido de Cristina Ottaviano, con drapeado y media capa, que combinó con joyas Chopard; él, en tanto, optó por un traje azul petróleo, camisa blanca, corbata azul y zapatos de nobuk a tono.

Del brazo, Catherine Zeta Jones y Michael Douglas, en la avant premiere de Ant Man and The Wasp: Quantumania Backgrid UK/The Grosby Group

Y si hay alguien que nunca pierde la simpatía en Hollywood es Jennifer Garner. La actriz fue fotografiada en el set de Family Leave, la comedia de Netflix que protagonizará junto a Ed Helms, en Los Ángeles. “Jess y Bill Walker hacen lo posible por mantener la familia unida a medida que sus hijos crecen y se hacen más independientes y distantes. Tras un encuentro fortuito con una persona dedicada a la astrología, la familia se despierta con los cuerpos intercambiados el día más importante de sus vidas. ¿Podrán los Walker unirse para conseguir un ascenso, una entrevista universitaria, un contrato discográfico y una prueba de fútbol?”, reza la sinopsis de la película.

¿Bailando la Macarena? Jennifer Garner ensaya unos pasos en el set de Family Leave Backgrid/The Grosby Group

“¿Por qué tan seria?”, se preguntarán. Al parecer, Lourdes Leon se tomó de manera muy profesional la invitación a desfilar la nueva colección que Luis De Javier presentó durante la Semana de la Moda de Nueva York. Vestida como una sensual “diablita”, la hija mayor de Madonna sorprendió con su estridente atuendo.

Lourdes Leon en el desfile de Luis De Javier, durante la Semana de la Moda de Nueva York Otoño/Invierno 2023 Splash News/The Grosby Group

Chica de rojo: la hija de Madonna sorprendió con su outfit en la pasarela Splash News/The Grosby Group

Luego de que se rumoreara que una infidelidad cometida por el cantante provocó la ruptura de la pareja, Megan Fox y Machine Gun Kelly fueron vistos juntos saliendo de un edificio conocido por albergar los consultorios de varios consejeros matrimoniales, en Agoura Hills, California. Llegaron separados, cada uno en su auto, y pasaron más de dos horas y media dentro del lugar. ¿Habrá reconciliación?

Machine Gun Kelly y Megan Fox, juntos pero separados, asistieron a una sesión de terapia de pareja Splash News/The Grosby Group

El romance que sigue creciendo es el de Gerard Piqué y Clara Chía. La pareja, que ya no se esconde, asistió al partido de fútbol que enfrentó al CF Badalona Futur con FC Andorra por la final de la Copa Catalunia, y disfrutó de los besos y arrumacos más que de observar lo que sucedía en la cancha.

Besos y arrumacos para Gerard Piqué y Clara Chía, en un estadio de fútbol Zuma Press/The Grosby Group

LA NACION