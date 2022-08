La particular habilidad que Victoria Onetto aprendió de Luciana Salazar

Andy Kusnetzoff sorprendió a Victoria Onetto con una pregunta muy directa. Fue en el programa PH, podemos hablar, ciclo que el conductor hace todos los sábados a la noche por la pantalla de Telefe. La actriz y funcionaria pública venía de contar una anécdota sobre sus cábalas a la hora de jugar al tenis cuando el periodista la descolocó.

Sin ningún tipo de preámbulo y sin vueltas, Kusnetzoff disparó: “Luciana Salazar te enseñó a hacer pis en un tachito. ¿Esto es verdad?”. “Sos guacho, eh”, fue lo primero que se le ocurrió decir a la invitada. “¿Es verdad o no?”, insistió Andy, y a la subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, luego de una risa incómoda, no le quedó más opción que contestar.

De inmediato, Onetto dio detalles del por qué de esta extraña enseñanza. “En las giras, que todos hemos hecho giras en la Argentina, a veces pasa que vas a algún teatro, sobre todo en invierno, y para ir al baño tenés que atravesar una cuadra, o no hay”, dijo. Acto seguido, recordó el momento puntual del gesto de la modelo. “Fue en la obra Pijamas. Luli hacía pipí en un vasito de plástico. Pero bueno, sí, qué va a hacer, alguna vez lo he hecho”, confesó.

El rol de Guinzburg en su debut artístico

Cuando convocaron a aquellos que dieron sus primeros pasos laborales con determinación, Onetto dio un paso al frente y hizo mención en su historia al periodista Jorge Guinzburg como un actor fundamental en su debut actoral. “Soy actriz desde muy pequeña. Arranqué a los 13, 14 años. Y mi primera experiencia fue medio de casualidad”, repasó.

Victoria explicó que todo empezó un día que acompañó a un amigo al viejo ATC a un casting y en la fila un productor le preguntó si se animaba a audicionar. Quedó. “Ahí arranqué y me gustó. Y después cuando dije ´esto quiero para mi vida´ estaba de moda Clave de Sol, que era un programa famosísimo, fue un semillero”, repasó. “Yo tenía 14 años. Me fui a la puerta de Canal 13, el viejo, me quedé ahí seis horas hasta que entró Jorge Ginzburg”.

Tras definirse como una “atrevida”, Onetto recordó que le empezó a explicar con vehemencia al memorable humorista por qué ella tenía que estar en el programa. “Me hizo entrar al canal y me presentó al productor de aquel entonces, Jorge Palace”. Luego de un acalorado discurso, lo convenció y Victoria logró formar parte del suceso de Jorge Maestro Sergio Vainman que fue furor a fines de los 80.