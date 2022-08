Victoria Onetto contó cómo fue el asesinato de su padre en los 70

En una emisión de muchos relatos movilizantes, PH: Podemos Hablar, el ciclo que conduce los sábados por la noche Andy Kusnetzoff , tuvo como invitados, entre otras figuras, a Pablo Alarcón y a Victoria Onetto, quienes compartieron sucesos que conmovieron al conductor.

En el segmento denominado “Punto de encuentro”, Andy pidió que pasaran al frente “los que pensaron que no vivían para contarla” y ambos actores lo hicieron. Alarcón se remitió a cómo ser una figura conocida le salvó la vida. “Antes del golpe de Videla, en el gobierno Peronista, vienen a casa a buscarme”, contextualizó, y explicó que se trataba de la Triple A. Luego, señaló que a quien buscaban era a Pablo Marabotto, su verdadero nombre, y no a Pablo Alarcón, como eligió llamarse en el mundo artístico. El episodio sucedió después del estreno de una película que había hecho en contra de la violencia.

“Estaban buscando al tipo ese, a Marabotto, y yo salgo con quien era mi esposa, Mónica Jouvet. ´Me vienen a buscar´, pensé, y vi dos Ford Falcon que se detienen en la puerta. A los dos minutos, entraron cinco tipos, me pusieron contra la pared, me destrozaron la casa buscando la película y me pusieron la pata en la espalda a mi y a la que era mi mujer”, repasó, y contó que pensó que lo iban a matar.

“Luego uno me patea, me hace poner contra la pared y me grita:´¿cómo te llamás? Date vuelta´. Y yo digo mi nombre artístico. El tipo me mira y me dice ´¿vos no sos el que labura en la novela del 9?” Sí, le respondo. ´Uh, por dios, me equivoqué, muchacho”, repasó. “No te puedo hacer nada a vos, si vos sos el ídolo de mi mujer, el de la novela de las tres de la tarde”, relató Alarcón que le dijo uno de ellos. “El tipo que me venía a matar me pidió un autógrafo. Me dan un beso en la mejilla y se van. Nos quedamos con Mónica llorando porque estábamos asustadísimos. Llorando. Y a los cinco días me fui del país”. La historia impactó a Victoria Onetto, quien habló del asesinato de su padre.

“Lo escuchaba a Pablo y no quería interrumpir su relato, uno se emociona y se conmueve ante lo que cuenta, quién no se emociona”, dijo Onetto al comienzo y luego compartió con los invitados y la audiencia que su padre, Manuel Belloni, fue asesinado. “Mi viejo tenía 23 años cuando lo mataron en el ‘71. Lo mataron en Tigre, fue terrorismo de Estado y fue mi abuela la que después del asesinato se metió en política. Como toda mujer que se metió en política fue perseguida, señalada, se exilió muchos años, en París y después en Madrid”, contó.

Asimismo, Onetto reflexionó sobre lo sucedido desde la maternidad. “Ahora que soy mamá digo que lo peor que te puede pasar en el universo es que te maten a un hijo o a una hija, que te digan que no está. Lo que vivimos los argentinos no pasó hace 100 años, pasó hace poco. Hoy mi viejo tendría 73 años, joven. Fue parte de toda una generación de aquellos que tenían ideas para criticar y que fueron asesinados”, amplió.

Por otro lado, Onetto habló de cómo transitó su infancia. “Yo crecí con eso, aunque no nos exiliamos, pero mi mamá fue viuda, tenía a mi hermana que tenía dos años, y yo estaba en la panza, mi mamá estaba embarazada de mí cuando lo matan y yo me crié en Argentina. Cuando me preguntaban por mi papá, tenía que decir que había muerto en un accidente de tránsito. Cuando recuperamos la democracia y ya era más grande, ahí me animé a decir quién era de verdad”.

“Por eso yo reivindico la lucha de las abuelas, de las madres, las heroínas de nuestra era que siguen peleando por la memoria y por la justicia; nosotros tenemos que seguir ese legado, yo lo voy a seguir”, concluyó la actriz.