21 de septiembre de 2020 • 14:36

Sofía "Jujuy" Jiménez está de vuelta en Buenos Aires, tras el mes que pasó en su provincia natal junto a su familia, y aprovechó el fin de semana para distenderse. La modelo y periodista sorprendió con un video a puro llanto en sus historias de Instragram, y luego contó el particular motivo por el que se mostró con las lágrimas a flor de piel.

Primero se la pudo ver en silencio, tapada con un acolchado en su cama, y con el reflejo del televisor en su rostro y los ojos brillosos. Después aclaró: "No entienden la película que acabo de ver, directo al corazón y no me importa salir llorando".

En esta primera storie donde apeló a la sensibilidad y a mostrarse auténtica, compartió el título del film que la conmovió: Me, before you (Yo antes de ti), un drama romántico protagonizado por Emilia Clarke y Sam Claflin.

Sin maquillaje, y a puro llanto, Jujuy Jiménez contó que se emocionó por ver una película Crédito: Instagram Stories: @sofijuok

"Ay no, les juro, no puedo ni hablar. Amo emocionarme con las películas y llorar tipo sacada. En los cines era muy difícil y me tenía que controlar, dios", se sinceró en otro de los clips. En los últimos posteos la modelo se muestra más reflexiva e incluso le responde a sus seguidores sobre sus sentimientos del día a día.

La película que la emocionó hasta las lágrimas lleva el nombre de la exitosa novela homónima de Jojo Moyes en la que está basada. La trama cuenta la historia de Lou -interpretada por Clarke-, una joven que vive en un pueblo y que necesita desesperadamente un trabajo para ayudar con la economía familiar.

Como anticipo de la historia, la muchacha encuentra empleo en el hogar de los Traynor, una familia millonaria y dueña de un castillo cercano, que la contrata para asistir a Will -interpretado por Calflin-, un joven que quedó cuadripléjico tras ser atropellado por una moto. Entablan una amistad, empiezan a conocerse y ambos serán cruciales en la vida del otro.