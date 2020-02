La peculiar familia de Steven Spielberg: actores, músicos y una actriz porno

Steven Spielberg Fuente: Archivo

Siete hijos: dos de relaciones anteriores, tres biológicos y dos adoptados. Así es la familia de Steven Spielberg: su nombre resuena otra vez, pero no por un nuevo proyecto cinematográfico, sino por la decisión profesional de una de sus hijas, Mikaela George Spielberg.

La joven que cumplirá 24 años este viernes anunció la semana pasada que busca consolidar su incipiente carrera como actriz porno y stripper: "Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada".

Recordemos que Mikaela confesó haber sufrido varios abusos sexuales durante su adolescencia, además de luchar con trastornos alimenticios: fue acosada en el colegio por su peso y por ser la hija de uno de los matrimonios más poderosos de Hollywood; condicionada siempre por su apellido.

Steven Spielberg y su hija, Mikaela, quien confesó que quiere ser actriz de cine condicionado Fuente: Archivo

Según la joven, sus padres adoptivos, el director de cine y su esposa -la actriz Kate Capshaw-se sintieron "intrigados, pero no enfadados" por su decisión: "Para ellos, la prioridad siempre fue mi seguridad". Esto se contradice con la versión que dio un amigo de la familia al portal Page Six: "Siempre apoyaron a su hija y trataron de comprenderla; pero están avergonzados por su repentina confesión pública y su entrada en el mundo de las trabajadoras sexuales, al igual que sus hermanos".

Los otros hijos del director suelen mantener un perfil más reservado. Una de las caras más conocidas es la de Sasha Spielberg, quien desde su infancia participó en las películas dirigidas por su padre: actúo en La terminal, interpretó a una adolescente judía en Munich, y también estuvo en Indiana Jones. Pero sus ganas de emprender una carrera fuera de los films de su papá la hicieron dar un giro y por el momento prefiere apostar al cine independiente.

Theo Spielberg fue adoptado por Capshaw y más tarde por el director, cuando ambos se casaron en 1991. Él es el artista musical de la familia: empezó como becario en la revista Rolling Stone y bloguero en The Huffington Post, antes de lanzar algunas de sus canciones.

Spielberg junto a cuatro de sus siete hijos en los Nickelodeon Kids Choice Awards de 2007

Por su parte, Sawyer Spielberg y Destry Allyn Spielberg están adentrados en el mundo de la actuación. Sawyer anunció hace unas semanas que interpretará su primer papel protagónico en la pantalla grande en Honeydew, una película de terror. Destry comenzó su trayectoria profesional como modelo e influencer y debutó en el cine hace tres años en un largometraje indie, Mass Hysteria.

Jessica Capshaw, hija de la esposa de Spielberg, fruto de un matrimonio anterior con el empresario Bob Capshaw, también forma parte de la familia y tiene un vínculo cercano con el director de cine. Al ser la mayor, con 43 años, tiene una carrera más consolidada en la actuación: su papel más relevante fue el de Arizona Robbins en la serie Grey's Anatomy.

Alejado del séptimo arte, Maz Spielberg, de 34 años, primogénito del cineasta y fruto de su matrimonio con la actriz Amy Irving, trabaja como diseñador de videojuegos para Electronic Arts, empresa conocida por productos como FIFA, Los Sims y Battlefield.