La pelea entre Christophe y Martina Soto Pose que despertó la inesperada emoción de Rodrigo Lussich

La relación entre Christophe Krywonis y Martina Soto Pose habría llegado a su fin, o al menos así lo anunció Rodrigo Lussich. La periodista y el chef se conocieron en el programa conducido por Mariana Fabbiani, Lo de Mariana (eltrece), el cual terminó la semana pasada luego de tan solo dos meses de aire.

El viernes, durante la última emisión del ciclo, Soto Pose quiso opinar sobre la forma de cocción de los langostinos que el cocinero estaba utilizando para su plato del día, y fue allí cuando todo explotó. Según afirmó Lussich en Intrusos, la pelea siguió en el corte y la mismísima Fabbiani tuvo que pedir ayuda a la producción para que las aguas se calmaran. Las versiones indicarían que lo que le molestaba a él era que ella siempre se metía en sus recetas.

Lussich, que antes de revelar la historia completa dio pistas para que la gente intentara adivinar de quiénes estaba hablando, se emocionó cuando habló de la nacionalidad del chef, Francia, y recordó la primera vez que viajó a ese país europeo. “Era muy humilde yo y jamás pensé que iba a conocer París por mis propios medios. Imagínense que saqué mi primer pasaporte a los 40”, reveló.

“Pero cumplí mi sueño y viajé. Diciembre, París, lluvia, un frío letal pero quería conocer la Torre Eiffel y no sabía cómo llegar. Entonces me tomé un taxi y en mi chiquito francés le pedí que me llevara ahí, bordeando el río Sena, como me habían sugerido. Yo miraba hacia adelante, más allá del parabrisas, porque esperaba encontrar la torre. Anochecía y hacía mucho frío pero era mi sueño. El taxi paró, pregunté si habíamos llegado porque no veía la Torre adelante y el taxista me dijo: mire al costado. Y ahí estaba. Empecé a llorar como un niño ¡Qué emoción! Ni conozco Disney pero París fue mi Disney”, concluyó visiblemente emocionado.

LA NACION