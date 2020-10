La "pequeña catarsis" de Florencia Bertotti luego de que su hijo se fuera con el papá, Guido Kaczka Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 17:04

Una de las partes más difíciles de toda separación es el tema de la custodia compartida de los hijos. A pesar de que ya pasaron diez años desde que Florencia Bertotti y Guido Kaczka decidieron terminar su relación, la actriz todavía siente cierta melancolía cada vez que a Romeo, el niño de 12 años que tienen en común, le toca estar con su papá. Angustiada por esto, la protagonista de Floricienta se permitió hacer una "pequeña catarsis" a través de Instagram.

"¡Hola! ¡Feliz domingo! ¿Cómo están? Feliz domingo a los que estén teniendo uno así... Yo no estoy teniendo el mejor porque domingo por medio me pega un poco el bajón cuando se me va el pollito, y estoy un rato así, acomodándome", le contó a sus seguidores al compartir una serie de historias en tono de reflexión. "Me hago planteos maternos extraños, me pega el bajón, pero bueno, después se me pasa".

Flor aprovechó el momento para hablarle a las mujeres que pasan por lo mismo que ella, dejando espacio para que también se expresen. "Es así, las mamis que tienen hijos que van y vienen me sabrán entender. Les mando un besito a las que les cuesta más y a las que están más acostumbradas también".

En medio de su tristeza, la actriz siguió reflexionando. "A mí a veces me cuesta la verdad, es como... No se, es un tema, pero bueno... Nos acompañamos en el sentimiento y busquemos el lado positivo", dijo antes de mirar el otro costado. "Lo más importante es saber que ellos están bien, que disfrutan, que se divierten y nosotros contaremos los minutos acá", agregó.

Para levantar la energía, Florencia decidió premiarse con comida rica. "Para paliar este domingo me hice una ensalada de lechugas, nueces, roquefort y huevo frito", contó mientras mostraba el plato, que acompañó con algunas sobras de la noche anterior: papas al horno y chupetines de pollo con salsa brava. "¡Con esto levantás un muerto! Como digo yo, hay que gestionarse la felicidad y si estamos bajón nos lo permitimos, pero tampoco nos tiramos al sótano", advirtió.

Hasta el momento Romeo es el único hijo de la actriz. Sin embargo ella no descarta la posibilidad de volver a convertirse en mamá junto a Federico Amador, su pareja desde el 2010, con quien conformó una gran familia ensamblada junto a su pequeño y los niños de él, Vito y Ciro.

"Me encantaría ser mamá otra vez, a los dos nos encantaría, pero siempre nos vamos recomponiendo, estamos buscando el momento", contó hace un tiempo. "Cuando nosotros empezamos a salir éramos una familia multitudinaria, y nos costó tomar la decisión, y cada vez que planificamos aparecen trabajos, y esperamos...Y se nos pasa la vida, pero no nos queremos relajar", añadió, remarcando que ser padres "está en los planes" de ambos.

Conforme a los criterios de Más información