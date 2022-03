Fiestas post Oscar: del impactante look de Anya Taylor-Joy a la clásica apuesta de Ricky Martin

La gala de los Oscar no termina en el teatro Dolby. En paralelo, la gran noche del séptimo arte tiene su versión alterna donde van muchos de los que en esta oportunidad no fueron invitados a los Premios Oscar y también van los que sí estuvieron en la ceremonia y decidir extender el festejo.

Las conocidas fiestas post Oscar son, en efecto, otro clásico. Entre las más concurridas se destacan la de Vanity Fair, en El Center for the Performing Arts, en Beverly Hills, y la que organiza el cantante Elton John, con la finalidad de recaudar fondos para la lucha contra el HIV, en West Hollywood.

Y para estos eventos el elegante es el código y los looks no se repiten. Las estrellas que asisten a la gala de los Oscar tienen un segundo vestuario especial para lo que sigue. Los elogios entonces no se los llevaron solo Penélope Cruz, con su Chanel, o Jessica Chastain, con su Gucci; en la alfombra roja. Muchas de las celebridades pasaron por ambas fiestas, entre ellas: Jessica Alba, Sienna Miller, Sofía Vergara, Sophie Turner, Kim Kardashian, Anya Taylor-Joy, Hailey Bieber, Rita Ora, Sarah Paulson, Natalie Portman, Emily Ratajkowski, Vanessa Hudgens, Heidi Klum, Lady Gaga, Caitlyn Jenner, y Demi Lovato, por nombrar a algunas.

Camila Morrone, con un vestido con lentejuelas plateadas, se llevó todas las miradas Gentileza Vanity Fair

Joe Jonas y Sophie Turner, una de las parejas más elegantes de la noche; ella, con un vestido rojo de Louis Vuitton, un diseño de manga larga y cuello alto que marcaba su avanzado embarazo, y él, con un esmoquin original getty - Getty Images North America

Sofía Vergara, con un vestido de escote corazón y silueta sirena de Mark Zunino. ig vanityfair

La elegancia de Andrew Garfield ig vanityfair

El total black de Demi Lovato grosby

Kim Kardashian lució un ceñido vestido azul de Balenciaga con una gran cola getty - Getty Images North America

Jessica Alba, muy elegante con un vestido azul marino de Carolina Herrera, con tejido efecto red y con una falda voluminosa getty - Getty Images North America

Sienna Miller, con un vestido asimétrico y con cut-out, made in Armani Privé getty - Getty Images North America

Zoë Kravitz eligió un modelo de Saint Laurent by Anthony Vaccarello; la actriz deslumbró con un vestido de cuello alto, mangas largas y espalda al descubierto getty - Getty Images North America

Ricky Martin y Jwan Yosef, con clásicos esmóquines en blanco y negro getty - Getty Images North America

Natalie Portman y Benjamin Millepied; el diseño en verde musgo de Christian Dior de la actriz iba a tono con la elegancia de su marido getty - Getty Images North America

