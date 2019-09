La picante opinión de Susana Giménez sobre la vida sentimental de Pampita

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2019 • 11:11

Este domingo, Barby Franco y Fernando Burlando fueron al programa de Susana Giménez a hacer terapia de pareja: mientras charlaban sobre su vida privada y dar detalles sobre por qué pospusieron una vez más su boda, el abogado mencionó a Pampita y provocó un inesperado comentario por parte de la diva de los teléfonos.

"El otro día en un desfile, yo estaba sentado al lado de Pampita y Barby vestida de novia tiró el ramo y en vez de agarrarlo yo, lo agarró Carolina", contó. Entonces, la conductora sorprendió al dar su opinión sobre la vida sentimental de la modelo: "Ah pero ella sí que se casa cada cinco minutos. ¡Todas las semanas tiene un novio nuevo!", exclamó.

El comentario hace obvia alusión a los sucesivos noviazgos de Pampita después de terminar su relación con Pico Mónaco: entre febrero y julio salió con Mariano Balcarce y desde agosto tiene un nuevo vínculo con Roberto García Moritán.

Durante la entrevista, Burlando aclaró que considera que Barby está siendo influenciada por Pampita con la que trabaja en televisión desde hace un tiempo. Luego, Barby añadió sobre sus idas y vueltas en torno a la boda: "Estaba haciendo el vestido de novia, y con esto ahora me enojé y dije que lo iba a rifar en internet". Burlando, por su parte, contó que el posponer la boda fue algo que dijo en televisión, pero destacó: "Está suspendido, no está cancelado". "Ahora soy yo la que no se quiere casar" respondió al instante su pareja.

Finalmente, la invitada le preguntó a Susana: "¿Qué hago, me caso?", y la respuesta de la conductora fue: "Depende lo enamorada que estés, depende cómo fluya". Algo entre risas, Barby exclamó: "¡Es que está fluyendo medio mal!". De esa manera, culminó el divertido diálogo entre los tres que terminó sin una nueva fecha de casamiento.