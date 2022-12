La polémica declaración de Jessica Chastain sobre la guerra de Ucrania que causó gran revuelo en las redes

escuchar

Jessica Chastain demuestra desde hace décadas que además de ser una excelente actriz es una mujer comprometida con la realidad que la circunda. La suya fue una de las voces que se escucharon con más fuerza cuando estalló el movimiento #MeToo con el que se buscó echar luz a los casos de abuso y acoso cometidos contra las mujeres en Hollywood. También, dio a conocer su descontento con la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en aquel país. Esta semana, la protagonista de Escenas de un matrimonio fue más allá y posó su mirada fuera de las fronteras.

En una reciente entrevista publicada en la revista Marie Claire, Chastain dejó de lado la corrección política y disparó: “Voy a decir algo controvertido en este momento, y me he tomado una margarita, así que nadie me detiene. He hecho mucha prensa recientemente, y mucha gente quiere hablar sobre Ucrania. Pero cuando menciono a Irán, nadie quiere hablar de eso.Ambos son importantes y merecen apoyo internacional”. Poniéndose aún más seria, analizó: “Creo que la iraní es una revolución liderada por mujeres, y creo que en Ucrania la mayoría son personas blancas”.

Esta no es la primera vez que la actriz se refiere a la situación imperante en Irán. En sus redes sociales compartió una fotografía en la que se la ve luciendo una remera con el nombre de Mahsa Amini, la mujer iraní de 22 años que murió sospechosamente luego de ser arrestada por usar el hiyab de manera incorrecta.

“Soy ferozmente protectora con las mujeres. Para mí, es mi gran lucha”, expresó. E indicó que esa característica de su personalidad pesa a la hora de elegir sus proyectos. “Utilizo mi trabajo para tratar de celebrar a las mujeres, pero también las celebro como seres humanos. Lo que significa que, sí, puedo interpretar personajes que tienen defectos y que a veces hacen cosas terribles.”

Chastain indicó, además, que la energía femenina siempre rigió su vida. “Mi mamá me crio. Estaba muy unida a mi abuela, quien estuvo soltera la mayor parte de su vida. Recuerdo que estaba en sexto grado, mi hermana estaba en cuarto grado, mi hermano estaba en primer grado y mi madre trabajaba como camarera. Estábamos en casa todo el tiempo solos por la noche. Teníamos la sensación y la certeza de que teníamos que cuidarnos a nosotros mismos. No había otra opción. Mi mamá no podía pagarle a una niñera y lo poco que ganaba servía para alimentarnos. Conseguir comida era el gran problema”, recordó.

Sobre la importancia de la maternidad, la actriz reveló: “Normalmente, nunca hablo de mi vida personal, pero tuve una conversación con mi hija no hace mucho y cuando le pregunté qué quería ser cuando fuera adulta, me dijo: ‘Quiero ser mamá’. Le respondí que eso era grandioso, pero que ella podía ser más de una cosa. Me preguntó qué quería decir y le contesté: ‘Bueno, mirame, cariño: soy mamá, soy actriz, soy productora, soy propietaria de un negocio... Soy amiga, soy cocinera. Soy muchas cosas, así que podés ser lo que quieras. Podés ser el presidente. Podés ser bailarina. Podés ser mamá'. Y fue tan impactante para ella escuchar todo esto”, señaló.

También puso en palabras cómo se siente con su presente personal y profesional: “Me siento increíblemente afortunada de tener la vida que tengo en este momento, y de tomar las decisiones que puedo tomar. De tener libertad sobre mi cuerpo. Y simplemente, sentarme a disfrutar cómodamente de todo eso, siento que eso es egoísta. No me sentiría bien haciéndolo”.

LA NACION

Temas Jessica Chastain