La pregunta sobre sexo que indignó a Noelia Marzol

En lo que pretendía ser una charla distendida con sus seguidores de Instagram, Noelia Marzol se molestó ante un interrogante que le llegó por parte de un usuario que se encontraba participando de la dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social, y que muchos famosos usan en tiempos de cuarentena.

Si bien respondió con sinceridad muchas consultas, la actriz y bailarina se sorprendió ante una en particular: "¿Tenés fantasías sexuales?", quiso saber un follower. A pesar de que pudo disimular su enojo con algo de humor, Marzol sí se mostró indignada por la insistencia respecto a lo sexual, por lo cual decidió hacer una observación. "Gente, ¡qué raros que son respecto al sexo! Todos nacimos del sexo, ¿no tendría que ser un poco más natural? Dejen de hacer preguntas pelotu...", sentenció la actriz de Millennials, quien también le dedicó un tiempo a quienes le dejaban comentarios machistas, detalle que muchos usuarios notaron y por lo cual le preguntaron.

"Muy buena pregunta. Los comentarios machistas, directamente se ignoran porque ignoro a la gente tonta, así que los comentarios tontos, ignorados", concluyó la protagonista de Sex, viví tu experiencia.

Recordemos que Marzol también aludió a actos de micromachismo cuando estuvo invitada de forma virtual a PH: Podemos hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe . Aunque se la notó incómoda en el ciclo -cuyo envío era grabado y ella era la única mujer-, su descargo fue posterior. Noelia aseguró que no la trataron bien en el programa y brindó sus razones.

"Me hicieron preguntas que me dejaban en un lugar horrible. Fue una juntada de pibes. ¡No sé qué hacía ahí!", expresó en ese momento. Semanas más tarde, la bailarina contó en Intrusos que Andy se comunicó con ella y le pidió disculpas. "Yo no tengo problema en hablar de sexo, pero tampoco me parece invitar a una persona para hablar únicamente de eso. Yo había levantado la mano varias veces para hablar de otras cosas y fui ignorada", recordó, y se explayó sobre la charla que tuvo con el conductor .

"Fue bastante extensa, y sí, se disculpó; me explicó que las circunstancias no habían sido las habituales [por la modalidad de las videollamadas, que ahora el programa erradicó de su formato] y que tal vez por eso se le habían pasado de largo ciertos detalles. Le agradezco el llamado y me parece valorable que se haya dado cuenta. Lo importante es que pueda reconocer el error", manifestó la actriz, quien le había pedido a Andy que cambie ciertas conductas en un tuit cuando el programa de la polémica estaba al aire.

"¡Gracias mujeres! ¡Gracias por hacer causa común! No hizo falta que dijera nada ni que haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron, por suerte, porque me enoje mucho con las preguntas- ¡Todas dejándome en un lugar horrible! Andy, algo tenés que cambiar", le había sugerido Marzol a Kusnetzoff.