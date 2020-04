Noelia Marzol, sobre Andy Kusnetzoff: "Me pidió disculpas por lo que pasó en PH"

Crédito: Instagram

Algunas semanas atrás, Noelia Marzol estuvo invitada de forma virtual a PH: Podemos hablar , el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, y la actriz y bailarina contó luego que se sintió muy incómoda por la forma en que la trataron . En Intrusos volvió a hablar del tema y contó que, finalmente, el conductor la llamó para disculparse: " Me pidió perdón por lo que pasó" .

Fue el primer fin de semana de abril que Marzol participó del ciclo de los sábados por la noche junto a Joaquín Furriel , Darío Benedetto y Nicolás Vázquez . "Me hicieron preguntas que me dejaban en un lugar horrible. Fue una juntada de pibes. ¡No sé qué hacía ahí!", había dicho en aquél momento, notablemente disgustada por el tono con el que Kusnetzoff se refería a ella.

La protagonista de Sex, viví tu experiencia recordó, en diálogo con Jorge Rial, cómo se sintió: "No tengo problema en hablar de sexo, pero tampoco me parece invitar a una persona para hablar únicamente de eso. Yo había levantado la mano varias veces para hablar de otras cosas y fui ignorada".

Al ser consultada sobre si Kusnetzoff se había comunicado con ella para hablar al respecto, Marzol reveló: "Sí, Andy me llamó hace cuatro días. Tuvimos una charla bastante extensa, y sí, se disculpó; me explicó que las circunstancias no habían sido las habituales [los invitados, en lugar de estar en estudio, estuvieron a través de videollamadas] y que tal vez por eso se le habían pasado de largo ciertos detalles".

Finalmente, la bailarina aseguró que cree que la disculpa del conductor fue sincera: "Le agradezco el llamado y me parece valorable que se haya dado cuenta. Lo importante es que pueda reconocer el error".