Karina "La Princesita" Tejeda parece decida a no aceptar más comportamientos que la incomoden. En una nota que estaba dándole a Jorge Rial en Intrusos, la cantante no tuvo ningún problema en interrumpirlo debido a una expresión del conductor que a ella no le gustó.

El diálogo giraba en torno a un situación de su vida privada en la que sufrió un maltrato de parte de una expareja, y quiso aclarar que ella nunca exigió un pedido de disculpas. En ese contexto, Rial quería hacer un comentario y, como no encontraba el espacio para hacerlo, le dijo: "Pará un poquito... ¿Recibiste disculpas de un ex?". Esa muletilla no le agradó a la entrevistada, que inmediatamente decidió corregirlo.

"Te pediría que el 'pará un poquito' no me lo digas", le comentó Karina, y agregó que le hubiera gustado más que utilizara otra expresión como "disculpame, ¿me dejarías terminar?". Rial, visiblemente molesto por la corrección, le respondió: "Estaría bueno que vos, con el mismo respeto, tengas la capacidad de escuchar".

Karina no dejó pasar el comentario, y le contestó refiriéndose a esos segundos de espera que se producen entre lo que se dice en el estudio, y lo que se escucha por el auricular: "Pero estoy en un móvil y (el sonido) llega tarde, también hay que entenderlo". El conductor, decidido a quedarse con la última palabra, finalmente concluyó: "Te entendemos todo, ahora nos tiramos al piso y nos humillamos".

Luego, Rial continuó con la entrevista como si nada hubiera pasado, aunque su malestar resultó más que evidente.