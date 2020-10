La propuesta de casamiento de Germán Paoloski a Sabrina Garciarena en vivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 22:56

Después de once años en pareja y tres hijos en común, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena están listos para pasar por el altar y dar el "sí, quiero". Mientras anunciaba la reapertura de los registros civiles en El noticiero de la gente, el periodista se contactó con su mujer por videollamada, y casi sin querer, terminó proponiéndole casamiento en vivo.

"Me llegaron un par de mensajes diciendo que están hablando de casamiento", dijo la actriz que apareció en la pantalla desde su hogar. Mauro Szeta, quien también es parte del noticiero, le contó a Sabrina que estaban hablando de bodas y que al pasar Germán confesó que quería casarse. "Me pareció divino que la gente su pueda casar, pero también triste que haya tan pocas sillitas en el Registro Civil. Yo, si me caso, quiero estar con toda la gente que quiero", determinó ella.

"Hay dudas en esa respuesta. Vos deberías decir, 'cuando nos casemos', que es un hecho", lanzó el periodista mirando fijo a su mujer. "Sí mi amor, cuando nos casemos. Hace once años que estamos juntos. ¿Me estás haciendo una propuesta formal?", lo apuró ella.

"No, ya lo dije antes, te tengo que hacer una propuesta como corresponde. Al aire no, pero bueno, estaba en el registro civil y dije que me gustaría, el año próximo cuando se libere un poco todo, poder casarnos como corresponde. Con gente, con fiesta", le contestó él.

En ese momento Beltrán, uno de los hijos de la pareja que estaba a upa de la actriz, comenzó a decirle cosas al oído a su mamá. "¿Vos querés que me case con papá?", le consultó Garciarena. "Sí", respondió el niño.

"Sabri, la propuesta va a ser como corresponde. Vos te merecés más que esto", afirmó Paoloski. "Por ahí más adelante sí, porque lo venimos pensando hace bastante", explicó la morocha. "El año que viene puede ser, si están dadas las condiciones porque de esta manera es medio triste, con más gente", volvió a afirmar él.

La actriz no se dio por vencida en solicitar un pedido de casamiento como corresponde. "Más gente en la fiesta y una propuesta más privada, más romántica", le explicó a su pareja antes de revelar que hace unos días tuvo que ir a un registro civil y eso le despertó las ganas de tener una boda. "Fui a inscribirla a Mía -la beba que nació en el mes de mayo-, vi todo ahí y me dieron ganas de casarme. Me encantaría".

"Post pandemia y post vacuna, porque tiene que haber una fiesta", anunció él. "Además Sabri se casó muchas veces en ficción, ahora tiene que casarse en la vida real", agregó bromeando.

"Fueron casamientos importantes en la ficción, yo espero lo mismo o mucho más en la vida real", retrucó ella. "A Ger le gustan las fiestas grandes, a mí más tranquis, pero sí planeadas y lindas", cerró antes de despedirse.

Conforme a los criterios de Más información