Sabrina Garciarena mostró el fenómeno fosforescente de las noctilucas en Punta del Este y dejó a todos sin palabras

Punta del Este no solo es sinónimo de glamour y verano para las celebridades argentinas: además de su entorno natural cuenta con uno de los encantos que estuvo oculto de la mirada masiva hasta hace pocos años. Y se trata de los microorganismos que brillan en la costa. Sabrina Garciarena fue una de las encargadas de enseñar el esplendor de esta playa uruguaya por la noche.

La actriz y pareja de Germán Paoloski subió a su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías en las que exhibió una orilla iluminada contra la rambla en el famoso accidente geográfico que define a la ciudad. Su impacto fue tal que quiso hacer parte a sus seguidores de tal espectáculo natural y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Estos microorganismos llamados noctilucas se concentran en espacios donde hay agua calma y brillan al acumularse

“Noctilucas. Maravilla en Punta del Este”, indicó Garciarena a la vez que añadió un emoticón de la bandera uruguaya y otro de un corazón azul. En todas las imágenes se ve un tono fluorescente que resalta entre la oscuridad, mientras de fondo, a lo lejos, se pueden percibir los edificios de la ciudad.

La reacción de los usuarios ante las fotos de Garciarena

“Dios, qué belleza”; “Divinas, una maravilla tenerlas en nuestro país”; “Esto es Uruguay, señores”; “Qué maravilla”; “Bellísimas” y “Qué belleza”, fueron algunas de las opiniones al respecto par parte de los usuarios que se mezclaron entre uruguayos y argentinos.

Qué son las noctilucas y dónde verlas

Este fenómeno ocurre en las aguas calmas del este uruguayo, en especial en zonas de Punta del Este como La Brava y La Mansa, donde hay menos oleaje. También ocurre en Rocha y Maldonado, donde permite a las noctilucas cumplir con su función y brillar.

Parte de la costa del país vecino tiene luz propia y se debe a la presencia de microorganismos bioluminiscentes llamados dinoflagelados. “Son microalgas esenciales para la vida marina; son naturales. En el movimiento liberan una enzima, la luciferasa, que es lo que las hace brillar de noche”, explicó en diciembre a LA NACION, Virginia Villarino, directora de Ambiente de la intendencia de Maldonado.

La fotografía de Garciarena con las Noctilucas y la ciudad de Punta del Este detrás

Lejos de ser tóxicos, estos organismos microscópicos se alojan en rincones con poco movimiento del agua y abundantes nutrientes, lo que les permite digerir su alimento sin la injerencia del oleaje.

Existen dos tipos de bioluminiscencias: la Noctiluca scintillans, que durante el día se hace visible como pequeños puntos naranjas y de noche tiene un brillo color verde fosforescente, y la Alexandrum affine, que durante el día se puede detectar por su color terracota y de noche brilla de un color azul fosforescente. Esta última es la que apareció en Punta del Este y que Sabrina Garciarena fotografió.

Sabrina Garciarena fotografió las bioluminiscencias de Punta del Este

Dichos microorganismos aparecen con corrientes marinas cálidas y se acumulan una arriba de la otra, por lo que una tormenta o cambio en la corriente que las trasladó podría dispersarlas y hacer imposible que brillen con fuerza. Por este motivo, es probable que, al visitar alguno de los destinos costeros uruguayos, ya no estén presentes.

Cabe remarcar que no son algas tóxicas, aunque al contacto con el cuerpo solo pueden generar una pequeña irritación en la piel, pero no es un hecho común. Por lo tanto, es posible que algunas personas se atrevan a bañarse en las playas de Punta del Este durante la noche. No hay una norma que lo prohíba, pero tampoco existe la presencia de guardavidas que controlen o hagan seguro el espacio de recreación.