Una prueba de ADN puso frente a frente a Taibo con su supuesta hija

El pasado viernes, Claudia Zucco contó en Intrusos su historia de vida y la sospecha de que su padre biológico podría ser Raúl Taibo . Hoy le contó a Jorge Rial que ayer a la mañana fueron a hacerse el estudio de ADN y que el resultado estará en veinte días. Ahora, la mujer de 46 años regresará a Misiones, donde vive con sus hijos y nietos.

Emocionada, relató el encuentro con el actor. "Lo vi por primera vez en el hospital cuando nos hicimos el ADN. Llegué yo primero y tenía tantas cosas para decirle. Pero quedé sin poder hacer nada cuando lo ví. Nos miramos y fueron pocas las palabras que pudimos decir. El rompió el hielo y habló primero pero no dijimos nada del pasado. Sólo que no recordaba nada de la historia que conté. Preguntó por mis hijos, mi familia. Se habló del ADN, del tiempo que iba a tardar el resultado. Nos sacamos una foto. Cosas pequeñas".

Claudia contó que se siente en paz. ¿Su impresión al conocerlo? "La mejor persona que pude haber conocido en la vida. Muy natural, tranquilo. No me quiero ilusionar. El resultado del ADN tiene la última palabra. Ahora regreso a Misiones y cuando esté, me darán el resultado por teléfono".

Recordemos que días atrás Zucco relató, muy emocionada, lo que su madre le contó cuando la supuesta hija de Taibo tenía 30 años. "Yo nací en Buenos Aires y después Lucía, mi madre, regresó a Misiones, se casó y mi padre de crianza me reconoció como hija. Me enteré a los 10 años que no era su hija", contó en Intrusos. "Quería saber quién era mi padre y ella no me lo decía. Tuvimos muchas discusiones, y diferencias hasta que una tarde visité a mi mamá, me hizo sentar en la cocina y me contó que mi papá era Raúl Taibo. Le pregunté varias veces si estaba segura. Me pidió que intente encontrarlo. Siempre supe que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra, como empleada. Así se conocieron [con Taibo], tuvieron una relación. Mi mamá le llegó a decir que estaba embarazada y estaban organizando ir a vivir a Tucumán. Me contó que se citaron en un café, donde ella le contó que estaba embarazada. Pero llegó un patrullero, él le dijo que fuera al baño y que saliera cuando se hubieran ido. Pero cuando mi mamá salió, él ya no estaba. Y no lo encontró nunca más. Lo buscó por un año y meses y regresó a Misiones".