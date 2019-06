La actriz de Argentina, tierra de amor y venganza se vio envuelta en una inesperada polémica en las redes sociales Fuente: Archivo

12 de junio de 2019

El comienzo tormentoso de la relación entre Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez , y los escándalos con Pampita Ardohain , todavía siguen generando noticias. En esta oportunidad, fue una foto de la China -que, en otro contexto, seguramente hubiese pasado inadvertida- la que encendió la polémica. En la imagen, publicada desde la cuenta de un tercero, se puede ver a la actriz comiendo un alfajor cuya marca está en primer plano y coincide con el apellido del novio de la modelo, Mariano Balcarce.

Ardohain fue consultada sobre el tema por el programa Hay que ver y se mostró sorprendida, aunque también muy cauta. "No te podría decir nada porque no tengo idea de dónde sale esa foto, no sé. (...) Con los chicos tratamos de tener todos muy buena relación, somos los adultos acá. Y yo no engancho con algo así. No te voy a contestar nada porque me importa mucho el bienestar de mis hijos y que ellos sean felices. Nada que me puedas decir, de verdad, no engancho con nada", dijo la modelo y conductora.

Mediante una historia de Instagram, la China decidió salir al cruce de las críticas y se refirió al tema, asegurando que se trata de una foto vieja y no de una provocación. "Tu cara cuando suben una foto de cuando tenías el pelo CASTAÑO y dicen que fue el fin de semana", dijo al publicar una foto de su rostro haciendo un gesto de no entender nada. "La mala leche jamás deja de sorprenderme".

"No provoco a nadie. No tengo tiempo ni me importa. Y si tengo algo para decir, no lo digo por redes sociales", agregó en otra historia. "¡Buen día para todos! (Y para los mala leche, amor, mucho amor)".

Además, Suárez quiso consultar a sus seguidores sobre cómo actuar en estos casos. "Ya probé muchas cosas. Hablar. No hablar. ¿Qué creen ustedes? ¿Se aclara tudu, tudu, tudu?", preguntó. El 70% de los que votaron afirmaron que sí, que se aclara, mientras que un 30% le dijo que no.