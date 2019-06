Carolina se sorprendió ante una imagen que inevitablemente generó polémica Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2019 • 12:52

Todo empezó con una foto de María Eugenia Suárez que, en otro contexto, seguramente hubiese pasado inadvertida. En la imagen, se puede ver a la actriz comiendo un alfajor cuya marca está en primer plano y coincide con el apellido del novio de Carolina " Pampita " Ardohain, Mariano Balcarce.

La foto fue subida por la cuenta de Instagram @chismesdeker, cuya administradora luego la eliminó al recibir comentarios de los seguidores de la China que aseguraban que la misma fue subida por la actriz en 2018, es decir, cuando Ardohain no estaba en pareja con Mariano. Sin embargo, en cuestión de horas la imagen se viralizó, e incluso los fanáticos de Pampita deslizaron en las redes que Suárez posteó la foto el sábado, y la leyeron como una fuerte provocación. Como era de esperarse, los medios buscaron la palabra de Carolina, quien en un móvil con el programa de El Nueve Hay que ver, se sorprendió al ver la foto de la polémica.

La foto de la China que causó revuelo Fuente: Archivo - Crédito: Instagram Chismesdeker

"No te podría decir nada porque no tengo idea de dónde sale esa foto, no sé. Me sorprendés con lo que me mostrás, qué te puedo decir", comenzó diciendo una seria Pampita. "Con los chicos tratamos de tener todos muy buena relación, somos los adultos acá. Y yo no engancho con algo así. No te voy a contestar nada porque me importa mucho el bienestar de mis hijos y que ellos sean felices. Nada que me puedas decir, de verdad, no engancho con nada", añadió.

De todas formas, el cronista insistió. "¿La China es capaz de ingeniar una cosa así?", preguntó sin rodeos: "No, no creo, no se me pasa por la cabeza. En serio, hay re buena relación y predisposición de parte de los adultos para que los chicos estén bien. Ellos viven en dos casas, cuidamos mucho todo eso (...) habría que preguntarle a esa persona, yo no tengo nada que ver en esto. Yo te digo cómo me gusta que mis hijos estén en sus dos casas, que estén cómodos y que los adultos cuidemos eso", concluyó la modelo y conductora.

Pampita habló sobre la foto de la China Suárez - Fuente: El Nueve 04:13

Video

Lo cierto es que esta no es la primera vez que ciertos comentarios o posteos se leen como indirectas de Pampita a la China y viceversa. Hace unos días, en su programa Pampita Online, Ardohain habló sobre la infidelidad con un curioso enfoque. "La que dice: '¡Qué diosa que es ésta!', y después termina con tu marido (...) Pero, ¿sabés qué?, mamita, nunca vas a ser como yo, ¡te faltan mil años!", disparó. Muchos interpretaron que la frase iba dirigida a la China, ya que Pampita siempre sostuvo que su ex, Benjamín Vicuña, la engañó con Suárez en diciembre de 2015 durante el rodaje del film El hilo rojo. En junio de 2013, la actriz de ATAV había tuiteado, justamente, "lo diosa que es Pampita".