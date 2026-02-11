Una investigación planteó una nueva hipótesis sobre la muerte de Kurt Cobain: “Parece que alguien montó una película”

La muerte de Kurt Cobain, el icónico líder de la banda Nirvana, todavía genera debate a pesar de que fue oficialmente dictaminada como un suicidio, ocurrido el 5 de abril de 1994, cuando tenía 27 años, por una herida de escopeta autoinfligida en su casa de Seattle. Sin embargo, una nueva investigación forense extraoficial, liderada por un equipo de científicos del sector privado, analizó los últimos momentos del músico, donde plantean una contundente hipótesis de homicidio.

El equipo, que incluye a Brian Burnett, un especialista con experiencia previa en casos de sobredosis seguidas de traumatismos por arma de fuego, y a la investigadora independiente Michelle Wilkins, revisó de manera exhaustiva el material de la autopsia y la escena del crimen de Cobain. Según Wilkins, después de solo tres días de análisis, Burnett concluyó: “Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”.

El informe, que pasó por un proceso de revisión por pares y fue aceptado para su publicación en el International Journal of Forensic Science, presentó diez puntos de evidencia. Estos sugieren que el músico fue confrontado por uno o más asaltantes que lo incapacitaron con una sobredosis de heroína, antes de que uno de ellos le disparara en la cabeza. Posteriormente, se habría colocado el arma en sus brazos y dejado una nota de suicidio falsificada.

La escopeta utilizada en el suicidio de Kurt Cobain está en poder de la policía de Seattle Departamento de Policía de Seattle

Las inconsistencias encontradas en la autopsia son cruciales para la nueva hipótesis. “Hay cosas en la autopsia que te hacen pensar: ‘espera, esta persona no murió muy rápidamente de un disparo de escopeta’”, afirmó Wilkins en declaraciones al medio británico Daily Mail. La investigadora señaló específicamente el daño orgánico asociado a la privación de oxígeno, como la necrosis cerebral y hepática, que “ocurre en una sobredosis, no en una muerte por escopeta”.

El informe forense detalló que los hallazgos de la autopsia de Kurt Cobain, que incluyeron fluido en los pulmones, hemorragias en los ojos, daño cerebral y hepático, son atípicos para una muerte rápida por arma de fuego, pero comunes en fallecimientos por sobredosis de heroína, que provocan una respiración lenta y un flujo sanguíneo reducido. La hemorragia ocular y el daño orgánico sugerirían que su cuerpo pudo haber estado privado de oxígeno, lo cual es poco probable que haya sucedido solo por el disparo.

Además, en la mayoría de las muertes por disparo en la cabeza, la sangre suele entrar en las vías respiratorias, un detalle que no se mencionó en la autopsia de Cobain. Si bien las lesiones cerebrales pueden detener la respiración, esto ocurre poco después del traumatismo, y con una lesión tan grave, se esperaría sangre en las vías respiratorias. El informe sugiere que su tronco encefálico, que controla la respiración, probablemente no sufrió daños, y la posición de sus brazos no indicaba la rigidez asociada a este tipo de lesión.

Así fue encontrada la escena del crimen donde Kurt Cobain estaba muerto Departamento de Policía de Seattle

El equipo también cuestionó la escena del crimen, donde Wilkins apuntó a la presencia de un recibo del arma en el bolsillo de Cobain y de los casquillos alineados a sus pies, una disposición que le parece una puesta en escena. “Para mí, parece que alguien montó una película y quería que estuvieras absolutamente seguro de que esto fue un suicidio”, señaló.

Otra anomalía citada es el orden en que se encontró el kit de heroína de Kurt Cobain, con jeringas tapadas y elementos organizados. “Se supone que debemos creer que tapó las agujas y volvió a poner todo en orden después de inyectarse tres veces, porque eso es lo que hace alguien mientras se está muriendo”, ironizó Wilkins. “Los suicidios son desordenados, y esta fue una escena muy limpia”, continuó.

La colocación de las manos del líder de Nirvana y la falta de salpicaduras de sangre también generaron dudas. Su mano izquierda estaba firmemente envuelta alrededor de la boca del cañón del arma, pero el casquillo de la escopeta se encontró encima de una pila de ropa, en dirección opuesta a la esperada de eyección. El equipo replicó el arma y concluyó que si la mano de Cobain estaba en el cañón delantero, la escopeta no habría expulsado el casquillo. “No solo hay un casquillo donde no debería estar, sino que ni siquiera debería haber un casquillo”, sentenció Wilkins.

La investigadora también destacó la inusual limpieza de la mano izquierda de Cobain: “Si alguna vez observas fotos de suicidios con escopeta, son brutales. No hay universo en el que esa mano no esté cubierta de sangre. Su mano está muy limpia”. Según el informe, un escenario de homicidio explicaría la marca similar a una huella dactilar observada en su mano, lo que sugiere que fue colocada sobre el arma después de su muerte.

Aseguran que la escena del crimen fue una puesta en escena, con una limpieza inusual Departamento de Policía de Seattle

Los patrones de sangre en la parte inferior de su camisa también sugieren que el cuerpo pudo haber sido movido, ya que “la única forma en que la sangre llegaría a su camisa es si Kurt fuera levantado y su cabeza estuviera hacia abajo”.

La nota de suicidio fue otro de los objetos de escrutinio. Al respecto, Wilkins afirmó que “la parte superior de la nota está escrita por Kurt. No hay nada sobre el suicidio en eso. Es básicamente solo él hablando de dejar la banda”. Sin embargo, añadió: “Luego hay cuatro líneas en la parte inferior. Si miras la nota, puedes ver que las últimas cuatro líneas están escritas de manera diferente... El texto es un poco diferente. Es más grande, parece más garabateado”.

La carta de suicidio de Kurt Cobain hizo mucho ruido en los investigadores, sobre todo en el drástico cambio del final Michelle Wilkins

Ante estas revelaciones, el equipo forense solicitó la reapertura del caso, pero tanto la Oficina del Médico Forense del Condado de King como el Departamento de Policía de Seattle mantuvieron su postura. Un portavoz de la Oficina Forense indicó al Daily Mail que, si bien están abiertos a revisar conclusiones si surge nueva evidencia, no vieron “nada hasta la fecha que justifique la reapertura de este caso. Por su parte, un portavoz de la Policía de Seattle reafirmó: “Nuestro detective concluyó que murió por suicidio, y esta sigue siendo la posición mantenida por este departamento”.

El objetivo del equipo, según Wilkins, no es buscar arrestos inmediatos, sino obtener transparencia y una reexaminación de la evidencia. “No estábamos diciendo, arresten a la gente mañana. Estábamos diciendo, ustedes tienen la evidencia extra que nosotros no tenemos”, explicó y mencionó que el caso de Cobain provocó “suicidios por imitación” y que los pedidos para reabrirlo fueron rechazados. “Si estamos equivocados, simplemente demuéstrennoslo”, concluyó.