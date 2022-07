La hija de Charlie Sheen habló de la postura de su papá sobre su cuenta OnlyFans: “No me importa”

OnlyFans surgió en 2016 para romper paradigmas sobre el consumo de redes sociales y ha extendido su dominio en años recientes, especialmente tras la pandemia, cuando la plataforma pasó de tener 20 millones de suscriptores a crecer de forma exponencial hasta los 120 millones. Entre las personas que se han sumado recientemente para ser creadoras de contenido, está Sami Sheen, una de las dos hijas del actor Charlie Sheen y la actriz Denise Richards.

La joven tiene 18 años y lleva menos de un mes como creadora en Onlyfans, pero ya registra más de 8000 suscriptores. Para tener acceso al contenido audiovisual exclusivo que publica, los usuarios deben pagar 14,99 dólares al mes, una forma de ingreso que ha molestado a su padre: “Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, le dije que mantenga la clase, la creatividad y que no sacrifique su integridad”, declaró el mes pasado a E! News.

Sami Sheen, hija de Charlie Sheen y Denise Richards, decidió abrir un perfil en Onlyfans, la plataforma de contenido para adultos, el mes pasado @samisheen - @samisheen

Aunque la primera reacción del actor de Two and a Half Men no fue positiva, poco después de sus primeras declaraciones rectificó en favor de su exesposa y de cierta forma respaldó a su hija en Us Weekly: “Ahora más que nunca, es esencial que Sami tenga un frente unido de padres en quienes confiar, mientras se embarca en esta nueva aventura. A partir de este momento, lo tendrá en abundancia”.

Sin embargo, la reacción de Charlie no tiene muy preocupada a Sami, según reveló ella misma en conversación con TMZ. “Estoy súper agradecida, tengo una madre que me apoya”, comentó y añadió que su madre también decidió abrir una cuenta en OnlyFans, algo que la hace feliz porque “le está yendo muy bien”. La actriz y modelo Denise Richards supera el millón de seguidores en Instagram y su cuenta en la plataforma de contenido para adultos tiene menos de un mes activa, pero ya interactúa con sus suscriptores por 25 dólares mensuales.

Sami Sheen promocionó su cuenta de OnlyFans y su mamá la apoyó públicamente en un comentario

“Realmente no me importa, está completamente bien”, dijo la joven sobre el desacuerdo que manifestó su padre y aunque refirió temas personales, no quiso ahondar al respecto. Sami también habló sobre las críticas hacia quienes obtienen ingresos a partir de la creación de contenido en OnlyFans: “Todos piensan que es solo para cosas obscenas, pero puedes publicar lo que quieras allí. Solo estoy haciendo lo mío, viendo si a la gente le gusta o no. Simplemente me gusta el lado creativo y poder tomar mis propias decisiones y ser mi propia jefa”.

Denise Richards defendió públicamente a Sami Sheen y calificó de “injustas” las críticas por la apertura de su cuenta en la plataforma, incluso desde el anuncio de su hija mayor en una publicación de Instagram le escribió: “Sami, siempre te apoyaré y siempre te respaldaré. Te quiero”.

Sami Sheen es una de las dos hijas que Charlie Sheen y Denise Richards tuvieron durante su matrimonio entre 2002 y 2006 @charliesheen - @charliesheen

Denise Richards y Charlie Sheen se casaron en 2002 y tuvieron dos hijas: Samanta Sheen, nacida en 2004, y Lola Rose Sheen, en 2005. Posteriormente, en 2006, se divorciaron y libraron una batalla legal por la custodia de ambas. Desde entonces, de vez en cuando surgen intercambios de reproches sobre la crianza de sus hijas, como en esta ocasión.