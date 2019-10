La divertida reacción de Antonia, la hija de Vero Lozano, al enterarse que su papá estuvo de novio con Susana Giménez Crédito: Instagram

Los chicos suelen ser espontáneos y divertidos, y sus reacciones a ciertos hechos siempre generan sonrisas en el entorno. Esta tarde, Verónica Lozano contó a través de Twitter la divertida respuesta que le dio su hija Antonia al enterarse que su papá fue novio de Susana Giménez.

La pequeña de diez años decidió poner en google el nombre de su madre y entrar al perfil que ella tiene en Wikipedia. Allí, leyendo la biografía de su progenitora, se enteró del pasado amoroso de su papá, Jorge "Corcho" Rodríguez.

"Antonia me busca en Wikipedia, lee: 'Verónica en pareja con Corcho Rodriguez, ex de Susana Giménez' y me grita: 'Susana podría haber sido mi mamá, ¡¡¡Y entonces sería rubia!!!'", escribió la conductora.

Rodriguez comenzó su relación con Susana en 1999, un noviazgo que duró seis años. El empresario fue el último gran amor de la diva, que no volvió a presentar ninguna pareja después de su separación en el 2004. Tiempo después comenzó a salir con Lozano, con quién formó una familia que terminó de consolidarse en el 2009 con la llegada de Antonia, la única hija de la pareja.

Entre las muchas reacciones que tuvo el mensaje publicado, estuvo la de Violeta Urtizberea, que confesó que de chica también se imaginó cómo hubiese sido tener otros padres. "Hermoso. Cuando era chica quería ser hija de Xuxa y Tinelli", aseguró.

Esta no es la primera vez que la niña protagoniza tiernos momentos de forma pública. Hace un tiempo, escrachó a su mamá y su habilidad para cantar. "Mi mamá tiene una voz horrible y está cantando este lunes 23 como loca. Por favor escúchenla. ¡Que alguien haga algo para callarla!". Tras las palabras de su hija, la conductora se defendió bromeando: "Antonia, no puedo creer... si tengo una voz soñada".

Además, en su cuenta de Instagram, Vero suele subir videos que realiza la pequeña, que heredó el carisma y la frescura frente a la cámara que tiene su mamá.