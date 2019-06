La reacción de Joaquín Furriel ante el embarazo de su ex, Eva De Dominici

El actor habló sobre las buenas nuevas de su expareja, con la discreción que lo caracteria Fuente: Archivo

En agosto de 2018, Eva De Dominici confirmaba su separación de Joaquín Furriel , con quien estuvo en pareja durante dos años y medio. "Él siempre va a ser una persona importante para mí. Lo admiro y lo quiero como persona", le contaba al programa de eltrece, Los ángeles de la mañana.

En la actualidad, la actriz se encuentra en una relación con Eduardo Cruz, el hermano de la estrella Penélope Cruz, de quien está esperando su primer hijo, a los 24 años. La noticia le resultó ineludible a Furriel quien, al ser invitado al programa de Net TV, Pampita Online, fue consultado por Carolina Ardohain sobre el presente de su expareja.

"Dicen que está embarazada", le comentó Pampita: "Dicen eso", secundó Furriel, para luego remarcar que él es muy discreto. De todas formas, luego se explayó al respecto. "Eva decidió vivir en Los Ángeles hace un tiempo. A Eduardo lo conozco porque tenemos amigos actores en común y él vive en Los Ángeles y eso ya me pone feliz porque ella está allá. Me hablaron muy bien de él, me dijeron que es un pibe bárbaro y eso me pone contento", subrayó el actor, quien se encuentra soltero. "Estoy en un muy buen momento de soltería, no voy a decir nada más. Estoy bien, tranquilo y no estoy forzando nada", concluyó.

Recientemente, Eva celebró la llegada de sus 24 en Los Ángeles, junto a su novio. "Bienvenidos 24. Feliz de estar acá, viva, presente, llena de sueños, fe y fuerza, rodeada de personas que me llenan de amor. La vida no para de sorprenderme y en este último año mi vida cambió muchísimo. El tiempo es cambio constante y eso es la vida misma, una obra de teatro que no permite ensayos. A vivirla sin mirar atrás y caminando bien de frente", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

El hermano de Penélope, oriundo de Madrid, es cantante y compositor, tiene 34 años, y lanzó su primer disco, Cosas que contar, en 2006. Posteriormente, se volcó a componer para publicidades y largometrajes. En 2011 escribió un tango que fue parte de la banda sonora de la película Piratas del Caribe 4: navegando aguas misteriosas.