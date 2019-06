El actor confesó que se dedica plenamente a sus tareas de padre y al trabajo Fuente: Archivo - Crédito: Victoria Gesualdi /AFV

3 de junio de 2019 • 18:30

"En Telefe hice la última tira diaria, Entre caníbales, y la mayoría de las ficciones", se emocionó Joaquín Furriel , en Cortá por Lozano. "¿Qué hay que hacer? Porque hice terapia pero diván, una sola vez y no me la banqué", se sinceró. "Y en mi familia hay mucho de eso: mi mamá es psicopedagoga y tengo a mi tío psicólogo y otro psiquiatra. Yo quise ser psiquiatra y empecé a estudia pero ganó el Conservatorio de Arte Dramático. No me costó tomar la decisión porque me eligieron para hacer una versión de Juan Moreira. Viajé y conocí a muchos actores y supe que quería eso. En m familia me aceptaron, me bancaron. Empecé a ser actor a los 13 años en clubes, plazas, sociedades de fomento. En la familia de mi mamá son todos profesionales y en la de papá, comerciantes. Ser artista era lo peor que podía pasar, ¿de qué va a vivir?, decían".

Suelto y con ganas de hablar, Joaquín contó que está muy cerca de su hija, Eloísa, que ya tiene 11 años. "Veo muchas cosas mías en mi hija, como por ejemplo la curiosidad; siempre fui muy observador. Eloísa prefiere no ser conocida públicamente. Cuando era más chica, con la madre (Paola Krum) decidimos no exponerla. Ahora que es más grande, lo hablamos y dijo que de ninguna manera quiere estar asociada a nosotros". Y agregó: "Tampoco me gusta estar expuesto. Me gusta la privacidad, aunque quizá eso sea de otra época. Esas parejas que hacen un negocio de su relación, me sorprenden. Supongo que hay un erotismo en eso. No lo entiendo. Una vez, viendo unas fotos mías en una revista, vi mi ego y me dije: ojo con eso. Creo que los cinco años de estudio en el conservatorio me armaron una línea de trabajo y siempre supe qué si y qué no. Pero tampoco soy fóbico".

Furriel y Julieta Zylberberg en la segunda temporada de El jardín de bronce Crédito: Gentileza HBO

Además, el actor contó que no está en pareja y que su libido está puesta en su trabajo. "Estoy haciendo Hamlet en el San Martín, se estrena la segunda temporada de El jardín de bronce y voy a filmar una película, además de tener una hija de 11 años. Casi no tengo vida social. Estoy fascinado con lo que está pasando con Hamlet. Esta obra es una gran lección para mi. Un aprendizaje. Y aprender los textos fue un desafío, después de haber sufrido un ACV.