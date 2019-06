El conductor de Intrusos se pronunció respecto al fallecimiento de su colega Fuente: Archivo

El periodista Lucho Avilés falleció ayer al mediodía, tras sufrir un infarto. Según el informe policial, el conductor estaba almorzando en un "club de caza y conservacionismo" con sus amigos, se dirigió al baño, y fue allí donde perdió el conocimiento. Minutos después, arribaron los médicos del SAME y constataron su fallecimiento. Tenía 81 años.

Muchos colegas se pronunciaron en las redes ante la inesperada noticia, desde Ángel De Brito a Marcelo Polino, e incluso Jorge Rial , quien estuvo peleado con Lucho por años.

"No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dio la primera oportunidad en la tele. Un cabrón querible. Un abrazo a su esposa y su hijo", escribió el conductor de Intrusos en Twitter, quien trabajó con su colega en Indiscreciones para luego hacer su propio camino.

En 2001, cuando Rial estaba al frente de uno de los programas insignia de América, Intrusos, y Avilés, de Indomables, Lucho deslizó que Jorge había podido sacar dinero del banco a pesar del corralito. Rial reaccionó, como él mismo reveló, con mucha furia.

"Lo esperé al otro día en el pasillo del canal. Estaba furioso. Lo encaré de una y se quiso pasar de vivo: '¿Para qué carajo mentís con eso? Yo no saqué nada'. Me respondió: 'Qué se yo por qué lo dije. Tenía la información y la tiré. Y, además, a vos no te tengo que dar explicaciones'. No le dije nada más. Le tiré una trompada en medio del mentón y lo impacté de lleno", relató el conductor en su libro, Yo, el peor de todos.

El enfrentamiento le costó el puesto a Avilés en América. "Lo dejé sin trabajo, es verdad, pero hubiera pensado antes de decir semejante disparate de un compañero. Era un gran conductor, pero tenía esas cosas", añadió Rial, quien hoy lo reconoce como "un maestro" que le enseñó mucho sobre la profesión. Lucho, por su parte, habló sobre la pelea en Tiene la palabra. "Yo soy el culpable de llevarlo a la televisión. Él faltó a un código elemental, las cosas que no se pueden decir no se pueden decir. Dijo algo personal mío. Él se dedica a hacer conventillo", expresó.

En sus propias palabras. "Tengo muchos más amigos que enemigos. A los famosos les cae peor que comentes una obra de teatro en la que actúa y digas 'qué mal que está', a que mandes al aire una indiscreción. Es una profesión que va indisolublemente ligada a la vanidad. No hay nadie que aguante que le digas 'realmente, estás muy mal'", le contaba Lucho a LA NACION, en una entrevista de 2013.

El último adiós. Según pudo saber LA NACION, Avilés no será velado. El cortejo fúnebre saldrá a las 15 desde Casa O'Higgins - O'Higgins 2842 - hacia el Parque Memorial de Pilar, donde se brindará una misa de responso a las 16.