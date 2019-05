Pampita Ardohain y su comentario sobre la infidelidad y "las mujeres envidiosas"

En una charla con Ernestina Pais, en su programa en Net TV, dio su parecer acerca de la infidelidad

La infidelidad fue el tema que ayer primó en el ciclo de Pampita Ardohain por Net TV cuando charlaba con su invitada Ernestina Pais . La ahora panelista de Intratables le contaba que cuando se separó del padre de su hijo, los tres vivieron juntos dos años más y que en ese interín ella salió con otro hombre y terminó contándole a su ex por una cuestión de respeto.

"Fui y me fueron infiel. Por eso creo más en la lealtad que en la infidelidad porque podés mirar para afuera, pero hay que respetar (...) Una fantasía, la podemos tener todos, pero la infidelidad es otra cosa", dijo Pais sobre su experiencia.

Ante esa afirmación, Pampita le preguntó si alguna vez descubrió que le habían sido infiel, porque "las mujeres tiene un gran sexto sentido", comentó. "Me doy cuenta enseguida -contestó Pais-. Me pasa y me pasó con el último también, que me doy cuenta con quién va a estar después (...) Me ha pasado de estar en un asado [con su pareja], donde había una amiga de una amiga, y yo decirme: ´El día que me separe, acá va a pasar algo´. Dicho y hecho".

El tema de la infidelidad se extendió cuando la invitada dijo: "También hay muchos que dicen ´quiero probar al que estuvo con...´ que es la que busca a tu ex porque estuvo con vos". Ante eso, Pampita agregó: "Ah, obvio, le levantás el pedigree". Pais coincidió y sumó: "Una gran amiga mía dice: ´La admiración es la otra cara de la envidia´. Te admiro tanto que quiero ser vos". Entonces la modelo y conductora, sin vueltas, cerró: "Como la que dice: ´¡Qué diosa que es ésta!´ y después termina con tu marido". Entre risas, Ernestina remarcó: "El que tanto quiere ser vos que cree que de esa manera va a ser como vos". Para cerrar el tema, Pampita dijo muy divertida: "Pero, ¿sabés qué? Mamita, nunca vas a ser como yo, ¡te faltan mil años!"

Ante estos comentarios es inevitable recordar que Pampita siempre dijo que su expareja, Benjamín Vicuña le fue infiel con la China Suárez y que incluso los descubrió juntos en un motorhome .