Maru Botana cumplió 51 años

Maru Botana supo desafiar al confinamiento mostrándose muy activa en las redes sociales, donde enseña el proceso de sencillas recetas y publica escenas cotidianas de su vida en familia. En un tono entre nostálgico y de celebración, la cocinera también compartió con sus seguidores una sentida reflexión en el día de su cumpleaños número 51.

Junto a una imagen en la que se le aprecia eufórica, en apariencia disfrazada en algún carnaval, la conocida chef escribió: "Hoy es mi cumple y ésta es la foto que me expresa, el celebrar la vida. Esa vida que llevo cargadita y bien completa pero a la que celebro todos los días", expresó primero.

Tras ello, llegaron los agradecimientos y más reflexiones acerca de los distintos episodios que los años le pusieron delante, entre los que cabe mencionar la pérdida de su hijo Facundo por muerte súbita en 2008, cuando tenía apenas seis meses. "Agradezco todo lo que alguna vez soñé sin pensar que se me podría dar. Si bien nunca imaginé los cachetazos que podía tener, agradezco la fuerza que tengo para seguir. Agradezco la familia que tengo, mis hijos, que son mi orgullo total, y a Berni, que me banca en todas. Hoy también quiero agradecer el enorme cariño que me dan (a través del espacio virtual), las cosas que me dicen y lo mucho que me conocen", agregó.

Sin embargo, la cocinera lamentó no poder celebrar su nueva vuelta al sol de otra manera a causa de la cuarentena y el aislamiento social. "Hoy sería un día en el que estaría bailando hasta no parar, un día en el que rodeada de todos estaría celebrando, pero, bueno, hoy nos toca otra realidad", escribió.

Finalmente, a pesar de reconocer que hoy muchas personas se encuentran "mal, tristes y preocupadas", sugirió encarar el presente con optimismo. "Tratemos de poner lo mejor para no perder las esperanzas y disfrutar de esta vida que es única. Gracias una vez más por todo ese amor tan grande que me dan", concluyó.

A partir de mañana, Botana dará inicio a una serie de clases de cocina por Zoom para principiantes y todas aquellas personas que deseen unirse a la propuesta. "Nos vamos a re divertir", prometió en otra de sus publicaciones.