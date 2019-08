La reflexión de Morena Rial sobre su difícil infancia

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2019 • 17:39

Morena Rial no tuvo una vida fácil, y en varias oportunidades se ha referido a esto. Desde episodios de bullying en el colegio, hasta la complicada relación con su madre Silvia D'Auro, la hija de Jorge suele hablar de los retos que tuvo que superar durante su infancia y adolescencia.

En esta oportunidad, Morena utilizó su cuenta de Instagram para mandarle un mensaje a su yo pequeño. Al compartir con sus seguidores algunas fotos de ella de bebé, la joven madre escribió unas palabras de aliento para ella misma. "Sonreí nena, se necesita mucha locura para aguantar tanta m...", expresó.

Su padre y su hermana Rocío no tardaron en darle like a la publicación, mientras que Loly Antoniale le dejó un mensaje. "Bebita", escribió la ex de Rial, junto con un corazón.

"Siempre me cargaron por mi peso. Era bastante cerrada y me tragaba todo, lloraba mucho sola", dijo en el mes de mayo durante una entrevista en Flor de tarde (Ciudad Magazine). "Recuerdo que Silvia me sentaba frente a la tele de la cocina y me ponía Cuestión de peso y me decía que yo iba a terminar así. Y si no era eso, postrada en una cama. Yo estaba traumada de chiquita y me mandaban a [Centro Terapéutico] Ravenna a hacer dietas. ¡Un horror! Desde los cinco años me llevaban al nutricionista. Eso no es normal".

More Rial contó que sufrió bullying en el colegio - Fuente: Youtube 02:21

Video

En Cortá por Lozano, la madre de Francesco también habló de lo que sufría en su casa. "Silvia era lo contrario a una madre. Y mi papá trabajaba muchas horas, pero cuando estaba en casa era presente", indicó la joven, de 20 años. "Cuando era chica, mi papá hacía Intrusos y Gran Hermano, así que pasábamos pocas horas con él. Ella nos retaba todo el tiempo y nos decía que si le contábamos algo a papá, al día siguiente iba a ser peor", recordó.

Fuera de su casa, la situación no era mejor. "Sufrí mucho en el colegio. No tenía amigos. No me querían", reveló durante su visita a Siempre Show (Ciudad Magazine). Y agregó: "Me tiraron por las escaleras, me sacaron el hombro de lugar, me hicieron de todo".