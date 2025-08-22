“Máxima prioridad”: la regla inquebrantable que Jessica Alba y su exesposo establecieron con respecto a sus nuevas parejas

Desde hace algunos años, los famosos suelen recurrir a sus redes sociales para comunicarle directamente a sus seguidores aspectos de su vida privada que consideran importantes. En el caso de las rupturas, las estrellas de Hollywood optan por compartir un comunicado un tanto impersonal, repleto de formalidades. A mediados de enero, Jessica Alba hizo uso de aquel recurso, para contar que, tras 16 años de matrimonio, su relación con el productor Cash Warren había llegado a su fin.

Jessica Alba y Cash Warren Realtor.com

“He estado en un viaje de autorrealización y transformación durante años, tanto como individuo como en sociedad con Cash. Estoy orgullosa de cómo hemos crecido como pareja y en nuestro matrimonio durante los últimos 20 años. Ahora es el momento de embarcarnos en un nuevo capítulo de crecimiento y evolución como individuos”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Seguimos adelante con amor, amabilidad y respeto mutuo y siempre seremos una familia”, agregó Alba. “Nuestros hijos siguen siendo nuestra máxima prioridad y solicitamos privacidad en este momento”.

Si bien, palabras más, palabras menos, el texto parece calcado de otros mensajes compartidos por celebridades con anterioridad, con el correr de los meses quedó demostrado que, en este caso, el comunicado mantenía un correlato con la realidad.

Jessica Alba junto a su exmarido, Cash Warren y sus hijos Honor, Heaven y Hayes Instagram:@jessicaalba

No solo Alba y Warren demostraron que siguen manteniendo una relación cordial, sino que, a diferencia de lo que ocurre con otras estrellas, su proceso de divorcio y de división de bienes parece estar alejado de controversias. Además, este viernes se supo que la expareja se puso de acuerdo en una serie de reglas que establecieron para fomentar y mantener la tranquilidad de sus tres hijos, Honor, Haven, y el pequeño Hayes.

Según informó Us Weekly, Alba y Warren establecieron “límites claros cuando se trata de que sus hijos conozcan nuevas parejas”. Además, una fuente cercana a la familia indicó que ambos están “en la misma página” en lo que se refiere a comenzar y mantener nuevas relaciones.

“Ambos acordaron mantener a sus relaciones y a su familia por separado, por ahora”, dijo la fuente al medio, y explicó que “ninguno de los dos quiere nada serio, así que las cosas están funcionando en este momento”.

La fuente agregó que Alba, que actualmente está saliendo con Danny Ramírez, y Warren, que fue visto esta semana a los besos con la modelo Hana Sun Doerr, “han tenido conversaciones sobre establecer nuevas relaciones sentimentales mientras atraviesan su separación legal y acordaron que ambos ”estaban bien con eso” porque se propusieron “salir adelante”.

La estrella de Sin City: La Ciudad del Pecado, de 44 años, solicitó el divorcio del productor en febrero, citando las habituales “diferencias irreconciliables”. En mayo, fue fotografiada junto a Ramírez en el Regent’s Park de Londres. En julio, se confirmó que seguían juntos, cuando los paparazzi los sorprendieron en el aeropuerto, cuando regresaban de Cancún.

Captaron a Danny Ramírez y Jessica Alba en un viaje a Cancún, México, poco después de la separación de la actriz con su esposo. Instagram dannyramirez/jessicaalba

A pesar de que en cada una de las salidas en las que fueron sorprendidos se los vio muy acaramelados, una fuente cercana a Alba aseguró que mientras el actor que interpreta al nuevo Falcon en el Universo Cinematográfico de Marvel “está enamorado de ella”, la protagonista de Dark Angel “se lo está tomando con calma”.

A su vez, Warren le dijo a un fotógrafo de TMZ en julio que la nueva situación sentimental de la madre de sus hijos lo pone “feliz”, aunque indicó que todavía no conoce personalmente al actor de Top Gun: Maverick.

El productor, en tanto, fue visto en dos ocasiones junto Doerr, la modelo de 25 años, a los que muchos le ven un gran parecido con Alba. La primera cita que pudo ser documentada por los paparazzi ocurrió en un exclusivo restaurante de Los Ángeles a principios de agosto. Este martes, en tanto, fueron fotografiados mientras cenaban en el popular local E. Baldi de Beverly Hills, y las cámaras captaron innumerables muestras de afecto y confianza.