La respuesta contundente de Jimmy Kimmel hacia Donald Trump: “Cállate cerdito”

La guerra entre Donald Trump y Jimmy Kimmel no da señales de estar terminada. Desde hace tiempo, entre el conductor y el presidente hay varios episodios de fuego cruzado, y durante las últimas horas, ese enfrentamiento sumó un nuevo capítulo que comenzó en redes sociales, y culminó con Kimmel parafraseando al mismísimo presidente de los Estados Unidos.

Quien tiró la primera piedra en esta oportunidad fue Trump, quien recurrió a la red Truth Social y escribió: “¿Por qué la ABC Fake News sostiene a Jimmy Kimmel al aire, un hombre sin talento y con un rating muy bajo? ¿Por qué las señales de transmisión todavía lo toleran? Aparte, sus coberturas están totalmente sesgadas. ¡¡¡Saquen a ese vago del aire!!!”.

Frente a esas palabras, Kimmel no dudó en dedicarle unos minutos de su show, a responderle al primer mandatario de su país. Sin perder la sonrisa, el conductor replicó: “Él no deja de decir que tenemos unos ratings malos, y la verdad es que deberían escucharlo, porque si alguien sabe de ratings bajos, ¡es él! Ya intentaste hacerme echar en septiembre, pero eso no funcionó, señor Presidente, admiro su tenacidad”.

Donald Trump Evan Vucci� - AP�

Y por último, Kimmel luego concluyó: “Si nos está viendo esta noche, que asumo debe ser así, le propongo esto: yo me voy, cuando usted se vaya. Seremos un equipo. Cabalguemos juntos hacia el atardecer. Pero hasta ese momento, y si me permite tomar prestada una frase suya, cállate cerdito”.

La referencia a esa frase, tiene que ver con que durante esta semana, Donald Trump le dijo “cerdita” a una periodista que le hizo una pregunta sobre el caso Epstein. El incidente ocurrió el pasado viernes durante un intercambio con la prensa, a bordo del avión presidencial. La periodista de la agencia Bloomberg, Catherine Lucey, le preguntó a Trump por qué no quería publicar los archivos sobre la investigación del delincuente sexual Jeffrey Epstein, “si no había nada incriminatorio” en ellos. Y Trump le respondió: “Cállate. Cállate, cerdita”.

“Esta periodista se comportó de una manera inapropiada y poco profesional hacia sus colegas en el avión. Si uno busca pelea, la encuentra”, dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato. Sin embargo, el modo en que la periodista preguntó a Trump no tenía nada de inusual.

La vuelta de Jimmy Kimmel

ARCHIVO - Jimmy Kimmel en el upfront de Walt Disney Television en Nueva York el 14 de mayo de 2019. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) Evan Agostini - Invision

En el pasado septiembre y luego de una semana de suspensión, Jimmy Kimmel regresó a la televisión luego de que ABC revirtiera la decisión de levantar su programa nocturno de entrevistas, tras considerar ofensivo un comentario del conductor sobre el asesinato de Charlie Kirk. El presentador volvió a la pantalla, agradeció el apoyo recibido y se refirió a la polémica.

Luego de que ABC diera marcha atrás con la cancelación de su programa, el ciclo volvió al aire. El conductor abrió el programa con un compilado de reacciones de diversos medios ante el levantamiento. Un presentador de CNN llegó a calificar el regreso como “uno de los momentos más cruciales de la historia de la radiodifusión”.

Jimmy Kimmel Foto Instagram @jimmykimmel

Kimmel expresó su gratitud a diversas personalidades del mundo del espectáculo que se manifestaron en contra del levantamiento de su programa. Entre ellos, mencionó a Stephen Colbert, John Oliver, Conan O’Brien, Jimmy Fallon, James Corden, Jay Leno, Howard Stern y David Letterman.

También agradeció a quienes no apoyan su programa ni sus creencias: “Gente que jamás hubiera imaginado, como Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul. Incluso a mi viejo amigo Ted Cruz, quien, créanlo o no, dijo algo muy hermoso sobre mí”.

También agradeció: “Aunque no estoy de acuerdo con muchas de esas personas en la mayoría de los temas, e incluso algunas de las cosas que dicen me dan ganas de vomitar, fueron muy valientes al hablar en contra de esta administración. Lo hicieron y merecen crédito por ello”.