Lío Pecoraro volvió a su casa y compartió la buena noticia con sus seguidores

Apenas tuvo el diagnóstico de sus médicos, Lío Pecoraro quiso compartir la noticia con sus seguidores y transmitir un mensaje claro: es importante realizarse controles y concientizar sobre los síntomas de los distintos tipos de leucemia. Este sábado, tras haber estado internado en terapia intensiva del Hospital de Clínicas, el periodista volvió a acudir a las redes para dar una buena noticia.

"Este es mi lugar. Angeládisimo. Sábado. ¡Bendecida lluvia!", escribió en Instagram junto a una foto sacada desde el balcón de su casa. Y, como viene haciendo en cada uno de sus posteos desde que le diagnosticaron la enfermedad, acompañó sus palabras con tres hashtags: "#Decretado", "#Ganado" y "#Sanado".

Horas antes, Ángel De Brito se había adelantado en su cuenta de Twitter: "Una buena noticia. Evoluciona favorablemente @liopecoraro. Terminó el primer tratamiento y vuelve a su casa unos días. Luego, arrancará una segunda quimio #FuerzaLío", escribió el conductor de Cantando 2020 y Los ángeles de la mañana.

El 14 de octubre, el periodista de espectáculos subió a las redes un video en el que contaba, mirando a cámara, que está atravesando un cuadro de leucemia. "Hay algo que decidí contarles desde el primer momento en que lo supe porque me parece muy importante", comienza Pecoraro con su relato en el video. "Hace unos días comencé a sentir algo raro en mi organismo que creía que no estaba dentro de lo normal, entonces decido hacerme un chequeo, entre ellos, un hemograma, donde aparecía que mis glóbulos rojos, blancos, y plaquetas estaban en baja", prosiguió.

Como consecuencia del resultado, el periodista inmediatamente acudió a un hematólogo. "Le cuento lo que había pasado esa semana, y me dice que los valores no eran alarmantes, y que me quería hacer otro chequeo. Esa misma semana me empieza a sangrar la boca", añadió, por lo cual su segundo chequeo se adelantó. "Me dijeron que lo apropiado era internarme, me interno en el Hospital de Clínicas, me hacen una punción de la médula ósea y la realidad es que estoy atravesando una leucemia promielocítica, grave y aguda, que actúa rápidamente", detalló.

Unos días más tarde, anunciaba que había comenzado su tratamiento. "Estoy súper energético, se los quiero compartir", escribió en una historia de Instagram. "Mis energías están creciendo con cada saludo, apoyo, dedicación y deseo de pronta recuperación. Esto se resuelve antes, mucho antes de lo pensado. Millones de gracias, ¡Infinitas!", agregó.

El 3 de noviembre, Pecoraro debió ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos del hospital estatal. "Tiene diagnóstico de leucemia promielocítica atípica y está cursando complicaciones asociadas al tratamiento recibido. En este momento, se encuentra estable y recibiendo soporte vital con ventilación mecánica, soporte transfusional y antibióticos", rezaba el parte médico.

Allí permaneció durante una semana. Gracias a haber experimentado una mejoría en su cuadro, fue luego trasladado a una habitación común y desconectado del respirador. Un nuevo parte médico informaba que el periodista estaba "respondiendo de manera adecuada a los antibióticos en el marco de su tratamiento con quimioterapia por su leucemia y recibiendo soporte transfusional de glóbulos rojos y plaquetas".

El 17 de noviembre, Pecoraro volvió a sorprender a sus seguidores. El panelista de Todas las tardes compartió un video a su cuenta de Instagram en el que agradeció todos los mensajes y los buenos deseos recibidos. "Acá estoy, grabando este nuevo video para decirles que estoy en proceso de tratamiento y quiero compartir este agradecimiento enorme para con todos ustedes. No tengo otra palabra más que gracias, por tanto cariño, por tanto apoyo, por tanta dedicación, por tanto rezo, por tanta oración, por la cantidad de gente que ha venido a donar sangre al Hospital de Clínicas, lugar donde estoy internado. Como dije desde el comienzo, está decretado y ganado, y les pido por favor que hagan fuertes a estas dos palabras. (...) Estoy muy contento, estoy muy feliz. En los últimos días he evolucionado muchísimo", explicó.

