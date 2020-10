Lio Pecoraro comenzó su tratamiento contra la leucemia: "Esto se resuelve antes, mucho antes de lo pensado" Crédito: Instagram

El miércoles pasado, Lío Pecoraro contó a través de un video en Instagram que está atravesando un cuadro de leucemia. Después de hacer público su diagnóstico, el periodista volvió a acudir a sus redes sociales para contar cómo atraviesa los primeros días del tratamiento.

"Estoy súper energético, se los quiero compartir", escribió en una historia. "Mis energías están creciendo con cada saludo, apoyo, dedicación y deseo de pronta recuperación. Esto se resuelve antes, mucho antes de lo pensado. Millones de gracias, ¡Infinitas!", agregó.

Minutos más tarde, subió una foto en donde se ve a los médicos que lo atienden trabajando. "Así me cuidan en el Hospital de Clínicas. Así, permanentemente. Gracias a todo el personal, ponen su cuerpo, cabeza y alma para mi pronta recuperación", puso para acompañar la imagen, a la que le sumo el hashtag "Decretado", asegurando que va a curarse pronto.

A través de sus redes sociales, Lio le agradeció a los médicos que lo atienden en este momento Crédito: Instagram

"Hace unos días comencé a sentir algo raro en mi organismo que creía que no estaba dentro de lo normal, entonces decido hacerme un chequeo, entre ellos, un hemograma, donde aparecía que mis glóbulos rojos, blancos, y plaquetas estaban en baja", había revelado la semana pasada. Como consecuencia del resultado, el periodista inmediatamente acudió a un hematólogo. "Le cuento lo que había pasado esa semana, y me dice que los valores no eran alarmantes, y que me quería hacer otro chequeo. Esa misma semana me empieza a sangrar la boca", añadió.

"Me dijeron que lo apropiado era internarme, me interno en el Hospital de Clínicas, me hacen una punción de la médula ósea y la realidad es que estoy atravesando una leucemia promielocítica, grave y aguda, que actúa rápidamente", detalló.

Con optimismo, Pecoraro reveló que mucha gente logra curarse al hacer el tratamiento indicado. "La gente se cura de este tipo de leucemia", apuntó, y agradeció la contención que está recibiendo del personal de salud. "Yo voy a dar pelea, decreté que le voy a ganar a esto, le voy a ganar a esta enfermedad".

