Juana Viale compartió una seguidilla de fotos en su cuenta de Instagram con un bellísimo look Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de diciembre de 2020 • 16:30

En sus últimas historias de Instagram del año, Juana Viale compartió tres imágenes muy sensuales y elegantes, en las que se la puede ver luciendo un sofisticado vestido negro, el cabello recogido y unos pendientes, con el estilismo de Mauricio Catarain, quien estuvo a su lado junto a Gino Bogani en la preparación de sus variados looks de su 2020 en la TV.

Viale se despidió el domingo de la pantalla de eltrece-donde suplantó a su abuela Mirtha Legrand en los ciclos La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand-, y lo hizo con ese estilo descontracturado que la convirtió en una de las personalidades del año.

Juana tuvo un excelente 2020 donde se probó como conductora Crédito: Instagram

En la última emisión de Almorzando de este 2020 atravesado por la pandemia de coronavirus, la actriz ingresó a puro baile y emitiendo un exabrupto que no pasó inadvertido. "Ya está, terminamos. Váyanse todos a la p. que los p.", dijo con mucha alegría. Posteriormente, agradeció a la producción por el apoyo que recibió en sus nueve meses en TV, donde despuntó su veta como conductora.

La actriz terminó su 2020 profesional el pasado domingo con la mesaza de su abuela, Mirtha Legrand Crédito: Instagram

"Felicitaciones a todo mi equipo maravilloso. Gracias a todos por haberme hecho el aguante con algo que yo no sabía hacer. Aprendí un poquito en estos nueve meses así que gracias. No saben lo que significa estar detrás de cámara con una mina que no sabía preguntar. Era imposible hacerlo sin todos ellos", manifestó, y también destacó el trabajo de la cocinera Jimena Monteverde, con quien protagonizó varios pasos de comedia.

Juana Viale, bellísima con un vestido negro y unos pendientes Crédito: Instagram

"No hubiese sido lo mismo sin vos, Ji", le dijo Viale a Monteverde, quien le expresó a Viale lo mucho que se divirtió trabajando a su lado. "Descubrí en vos a una persona increíble. No todo el mundo, no todas las conductoras te dan ese lugar, ese protagonismo que me diste vos este año. Hace mucho que trabajo en el medio pero este año la gente me descubrió de otra manera. Gracias a vos, a esta mesa, a Mirtha, a Nacho [Viale], a la producción, que me dieron un lugar que hace mucho estoy buscando", remarcó la cocinera.

"Váyanse todos a la...": el exabrupto de Juana Viale en su despedida televisiva - Fuente: eltrece 04:11

Video

Tras la emisión de los mejores momentos del año, la nieta de Mirtha se colocó detrás de un biombo. "Yo voy a empezar a retirarme, cambiarme e irme, porque terminé el ciclo maravilloso que me tocó vivir", relató y, al salir, se la pudo ver con un look informal, muy sencillo.

Juana Viale se desvistió en TV para cerrar su ciclo como conductora: "Esto es lo que soy" - Fuente: eltrece 02:29

Video

"Esto es lo que soy yo", aseveró mientras, con sus pies descalzos y el cabello atado, lucía un short de jean y una remera. "Esta es Juana Viale y me voy. Esto es un poco de lo que no mostré. Muchas gracias por acompañarme. La vida va a mejorar", concluyó, y se retiró del estudio en compañía de su perra Tota.

Conforme a los criterios de Más información