La cocineraJimena Monteverde finalmente se sentó este mediodía a la mesa de los almuerzos televisivos que históricamente condujo Mirtha Legrand, pero que este año encabezó la nieta de la diva, Juana Viale.

Esta fue la primera vez en el 2020 en que la chef del programa, que fue un personaje central en el ciclo, tomó asiento junto a la actriz para departir con ella, en una charla donde no faltaron las bromas, las chicanas y, al final, los elogios mutuos.

"¿Jimena no va a venir a laburar hoy?", preguntó este mediodía la nieta de la diva, que se encontraba sola en el último programa del año, presentando los mejores momentos del ciclo La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. Entonces fue cuando apareció de atrás de escena la cocinera, con un plato de dulces y le dijo a Viale: "¿Cómo te voy a fallar? Mirá lo que te traigo".

Luego de una breve charla donde recordaron algunos de los momentos de un año en que la conductora y la cocinera protagonizaron diálogos y situaciones desopilantes cada vez que Monteverde llegaba a presentar el menú de las comidas para los famosos, la nieta de Mirtha invitó a la chef a sentarse a la mesa.

"Sentate que nunca te pudiste sentar en la mesa conmigo", le dijo Viale a Monteverde, que mientras tomaba asiento, decía: "Es verdad, con vos nunca me senté. Qué lindo se siente de este lado".

"Yo creo que si viene la abuela no te va a invitar", chicaneó la nieta de la diva, a lo que Monteverde respondió: "Me trató bien siempre tu abuela. Me dijo que era fina y me encantó". "Te encantó esa palabra, ¿no? -retrucó en broma la conductora-, porque sos tan torpe que de fina no tenés nada".

Entonces, Viale recordó la anécdota de cuando la cocinera le alcanzó un plato de carne cuando ella, reconocida militante vegetariana, esperaba un plato con lentejas. Y rememoraron luego, con un tape las simpáticas charlas y competencias de cocina que ambas tenían sobre el final del programa y que siempre provocaban las risas de los invitados.

El momento de los elogios

Luego de las bromas, las dos se pusieron un poco más serias y comenzaron a resaltar lo bueno que fue trabajar juntas. "No hubiese sido lo mismo sin vos -le dijo Juana-. ¿Vos la pasaste bien?".

"La pasé muy bien -respondió Monteverde-. Gracias a la producción por haberme convocado y dejarme ser la cocinera de la pandemia (risas). Descubrí en vos a una persona increíble. No todo el mundo, no todas las conductoras te dan ese lugar, ese protagonismo que me diste vos este año".

"Hace mucho que trabajo en el medio pero este año la gente me descubrió de otra manera. Gracias a vos, a esta mesa, a Mirtha, a Nacho [Viale], a la producción, que me dieron un lugar que hace mucho estoy buscando", agregó la cocinera.

Mientras la conductora sonreía por las palabras de su improvisada invitada, Monteverde concluyó: "Gracias a vos, no cualquier persona se banca los chistes, sos una persona muy segura, muy normal, muy de esta tierra, y la gente te va a aprender a querer mucho, si bien este año ya te aprendieron a querer, esta mesa es tuya".

Viale, entonces, también le prodigó una serie de elogios a la cocinera del ciclo. "Vos te ganaste un lugar, sos una genia, muy simpática, una laburanta (sic), que trabaja ocho días de los siete que tiene la semana, siempre con buen humor, siempre tirando para adelante, y te ganaste un relugar, tengo solo palabras lindas porque sos generosa. Sos una linda", señaló, ante la emoción de Monteverde.

Finalmente, luego de un brindis, la nieta de Mirtha pidió un fuerte aplauso para su "invitada", que agradeció conmovida, mientras Viale hacía, entre risas, la última broma: "Sos mi invitada de honor, porque hoy no quiso venir nadie, así que bueno..."