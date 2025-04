La separación de Yuyito González y Javier Milei: Yanina Latorre reveló internas y habló del rol de Mariana Brey

Tras semanas de rumores y especulaciones, Amalia “Yuyito” González confirmó en el día de ayer su separación del presidente Javier Milei. Aunque la exvedette sostuvo que se trató de una decisión tomada “de común acuerdo” y negó que se debiera a terceros en discordia, algunas versiones apuntan a una nueva protagonista: Mariana Brey.

Desde el programa Sálvese quien pueda, Yanina Latorre dio detalles del detrás de la ruptura y deslizó el rol que habría jugado Brey en el final del romance. “Yo dije en diciembre, y me hago cargo, que ella tenía el boleto picado”, lanzó la conductora, remarcando que ya desde fines del año pasado tenía información desde el entorno de Milei sobre la posible ruptura. “Hoy volví a hablar con esa fuente y me dio más data. Él ya tenía decidido en diciembre que la iba a dejar. Se ve que los políticos tienen otros tiempos o esperan los momentos”, comentó.

"Él ya tenía decidido en diciembre que la iba a dejar", aseguró Latorre Instagram Milei

El panel del programa apuntó, además, que no fue sólo Karina Milei, la hermana del Presidente, quien se habría opuesto a la relación entre el máximo mandatario y González. “No solo era Karina la que no quería que ella esté con él. Había más gente del entorno que la miraba de reojo”, dispararon. Y aseguraron que la pareja “se veía muy poco” y que Milei solía poner a terceros para evitar encuentros a solas . “La quiere mucho, pero la relación no daba para más. Él es un caballero y jamás va a hablar mal de una mujer con la que estuvo”, aclararon.

El lunes anterior a la confirmación de la separación, el presidente participó de una entrevista en Neura Media con Alejandro Fantino y Brey. Según reveló Latorre, ese fue el punto de quiebre para González. “Dicen que durante cuatro horas la miró, que incluso hubo un saludo efusivo [entre Milei y Brey], y Yuyito lo vio. Le hizo ruido porque le recordó cuando ella lo entrevistó ”, relató.

La escena habría sido el detonante de una posterior discusión entre Milei y González que habría dado paso a la ruptura definitiva de la relación. “El lunes es la nota de Fantino y Mariana; ella se va ofendida. El martes Amalia hace su programa, lo banca, pero a la tarde se matan y cortan”, precisó Latorre.

Desde Sálvese quien pueda también insistieron en que la relación estaba rota “desde hacía meses” y mencionaron que Milei consideraba a la conductora “muy densa”, evitando encuentros directos y poniendo intermediarios para no estar con ella. “ Karina no la dejaba ir a eventos y le complicaba la agenda a Javier para que no la vea ”, aseguraron.

Más allá de las razones sentimentales, Latorre hizo referencia a otros detalles: “Quiero pensar que no hay más auto oficial. Me mandaron una foto de hoy en la que se fue en el auto oficial. Me parece todo esto una paparruchada”, dijo. Y sumó: “Vamos a ver cómo se las arregla ella para seguir. El lunes hizo su programa, el martes volvió a hablar de él, el miércoles aparece con el vestido azul y dice que se merece un amor verdadero. ¿Qué pasó ahí?”.

Por otro lado, Nancy Pazos también se sumó a las versiones que involucran a Mariana Brey en la ruptura entre el presidente y la exvedette. A través de su programa en Radio 10, la comunicadora apuntó: “El tema que está acaparando absolutamente todo es la ruptura del noviazgo de Milei, y Brey se está preparando...”, lanzó.

Y sumó: “La vez que Brey estuvo con él fue en el streaming con Fantino. Ahí se conocieron. Fantino se la presentó. A mí me vinieron a buscar a la salida del canal, y yo dije: ‘Que se prepare Brey’, porque a mí me lo dice todo el mundo. Ahora, lo que yo digo es que a mí me gustaría ser colega de una primera dama”, expresó.

Yuyito reveló el fin de su noviazgo este lunes durante la apertura de su ciclo de Ciudad Magazine. “Quiero contarles a todos, y decirles que no voy a dar ningún tipo de explicación ni voy a hacer de esto una novela, que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla. Él también. Esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación. Pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez. Así como hemos compartido casi un año, también era justo y lógico que también anunciara esta ruptura".

Y añadió: “Sepan que no tengo nada para decir más que esto, que creo que es lo más importante y que tiene que ver con lo que ha sido una hermosísima relación. Agradecida a Dios por eso. Y agradecida por lo que viene. Por lo que Dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar que es nada más que felicidad”, cerró.

LA NACION