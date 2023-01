La tajante respuesta de Moria Casán a quienes la criticaron en las redes, por qué dice que la canción de Shakira “atrasa” y el recuerdo de su Playa Franca

escuchar

Moria Casán no precisa más que existir para arrastrar un derrotero de miradas, revuelos, y comentarios a su paso. Lo que toca lo transforma en marquesina. La premisa de la diva siempre fue vivir la vida a su manera, sin reparos a la hora de decir lo que nadie quiere decir, a develar lo oculto, a revolver el statu quo. Líder natural, hipnótica e irreverente en partes iguales, su desprejuiciada vida siempre atrajo a la audiencia. Hay quienes la aman y quienes la detestan pero la actriz supo defender la lógica de sus deseos enarbolando el hedonismo y, por qué no, a la libertad como sus banderas.

La desmesura de Moria atraviesa cada uno de sus poros y a sus 76 años la diva atemporal -como se autoproclama- se muestra sin tabúes. Su autoestima a base de todo supo desatar incomodidad y también generar admiración a lo largo de todos estos años. Lo cierto es que lo que hace impacta y despierta pasiones que impulsan debates sociales.

Moria en bikini

Recientemente, una usuaria de Twitter tomó una foto de Moria mientras la diva disfrutaba de un día de playa en la Bristol y la publicó en sus redes sociales junto con un mensaje que generó una fuerte ola de repudio. La usuaria le pidió que se tapara y se ubicara porque es “una mujer mayor”. No solo la diva salió a contestarle, sino que Twitter dio de baja la publicación por incumplir con las normas de la plataforma. Moria en diálogo con LA NACION analizó el episodio y el lugar de las mujeres en el mundo actual.

Hello amores ,me llaman para bancarme porke me muestro en bikini diminuta,agradezco a #C5N,aclaro ademas el tajo k se me ve arriba de mi pelvis es mi tatoo predilecto #mi cesarea y la playa es LA BRISTOL -grasa + celulitis + cesarea =libertad — Moria Casán (@Moria_Casan) January 15, 2023

“Yo me moví y me muevo libre, siempre fui independiente a la opinión ajena, me impresiona mi fama, y me flexibilizo ante la mononeurona manada, que sigue mandatos, estereotipos y estándares de belleza prefabricada para el off. ¿Quiénes son? Tuve tres días gloriosos en la Bristol y la pasé bomba como siempre. Salgan del closet interno y hagan como yo, quiéranse, priorícense, elíjanse. Es mi sugerencia”, disparó Moria fiel a su estilo.

Una usuaria de Twitter publicó esta foto de Moria Casán y la criticó por usar bikini

-Gabriela Cerruti te dedicó un tuit ¿Qué te pareció su mensaje?

-Empático. Puedo ser la madre de la Cerruti. Tiene ovarios y balls, hay que ser gladiadora y moverse entre braguetas jerárquicas. Banco la vaginocracia. Leí La revolución de las viejas y me hablaron para hacerla en TV Pública.

-¿Qué formato tienen pensado para llevar el libro a la televisión?

-No sé, supongo que ficción.

La Revolución de las Viejas es un movimiento que reúne a mujeres nacidas en los cincuenta y los sesenta, que luchan contra la discriminación por razones de edad. Asimismo, Cerruti escribió un libro bajo el mismo nombre que busca visibilizar las historias que sintieron y sufrieron las mujeres mayores a lo largo de las generaciones, para así evitar estereotipos y prejuicios, según cuentan en su página oficial.

Tape sus juicios y sus prejuicios, amiga.

Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de las demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer o el disfrute de la vida.

Gracias @Moria_Casan por tu libertad.#Larevoluciondelasviejas te banca mucho❤️ pic.twitter.com/gvEchF1GnW — Gabriela Cerruti (@gabicerru) January 15, 2023

-Tu foto despertó un debate en las redes sociales. La nueva canción de Shakira también despertó muchas críticas ¿Sentís que el ojo está demasiado puesto en las mujeres?

-No me hago demasiadas preguntas acerca de lo que pasa con las mujeres, debe ser porque siempre fui un poco “mujer-hombre”, gladiadora, independiente. Pese a ser única hija hice reset para ser independiente y empecé a trabajar de muy chiquita. Creo que siempre hay una mirada sobre la mujer, lejos de ser combativa y feroz, es algo que vemos con las cifras de femicidios que hay. Tal vez siempre los hubo pero ahora la demografía y las redes sociales hacen que se expanda más y los números asustan. Si ves la cantidad de femicidios que hay y después ves que el quilombo lo hacen por una bikini, o por la canción de Shakira...No trato de comparar esto con el horror de un femicidio...yo soy recontra fan de las minas pero también sale mi parte masculina que es la que siempre ha luchado por todo. En los 90 inauguré Playa Franca para que la gente se desnudara , se pusiera cómoda, sin importar los estereotipos y en ese momento era todo 90-60-90. Yo hacía el corte de corpiño que, para mí, significaba el corte de prejuicios. Significaba libertad. En algún punto la canción de Shakira atrasa. Lo que hizo Shakira ya lo hicieron miles de personas, como Paquita La del Barrio con “Rata de dos patas” y Pimpinela. No sé si es que atrasa, porque es verdad que factura como loca con su “Las mujeres no lloran, facturan”. Pero me parece que es darle demasiada bola a Piqué. Hubiese estado bueno que lo diga sin Piqué, porque siempre te sale un poco el despecho. Si la metió en un quilombo de hacienda -como parece- por lo menos algo facturó cargándolo a él.

-¿Cuál es tu mirada respecto a las distintas reacciones de la sociedad sobre estos temas?

-Me parece que en todos lados mientras más adelantados estemos siempre va a haber unos insurgentes involutivos, de “involución”, va a surgir gente que sigue pensando retrógradamente. Igual, a mi la opinión ni a favor ni en contra me llegan. No porque este superada sino porque a mi edad ya trabajé toda mi vida sobre mi interior, entonces me he rodeado y cubierto dentro de un pirámide hermosa de vaselina para que nada me penetre, me entre solo lo que quiero y me resbale casi todo.

Si hubo un tiempo en el que el principal trabajo de las divas era perpetuar una imagen impoluta, perfecta y casi sobrehumana, el 2023 puso en el ojo de la tormenta a divas a las que no les tiembla el pulso a la hora de exponer su humanidad. En la sociedad de la inmediatez, de los filtros, y de la corrección política se muestran tal y como son: viven la vida, les rompen en el corazón, disfrutan de una día en la playa sin poses.