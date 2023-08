escuchar

Es bella, talentosa y una de las estrellas más convocantes de Hollywood. Sin embargo, hay un terreno en el que Jennifer Aniston aún tambalea o no se siente tan segura como quisiera: el del amor. La actriz que ha estado casada en dos oportunidades -la primera con Brad Pitt y la segunda con Justin Theroux- confesó que los temas del corazón aún siguen siendo un desafío para ella debido a una razón: la temprana separación de sus padres cuando ella era apenas una niña.

“Es un área donde falta un poco”, dijo la protagonista de Friends en una reciente entrevista con WSJ. Magazine abriendo su corazón. E inmediatamente atribuyó la causa de eso al fallido matrimonio de sus padres, Nancy Dow y John Aniston, quien murió en noviembre pasado a sus 89 años. “Ver la relación de mi familia no me hizo decir: ‘Oh, no puedo esperar para hacer eso’”, comentó.

Jennifer Aniston junto a su padre, John Aniston

“ No me gusta la idea de sacrificar quién sos o lo que necesitás, así que realmente no sabía cómo manejar mis relaciones. Era casi más fácil estar sola ”, agregó intentando buscarle una explicación a sus fracasos amorosos.

Mientras asegura que actualmente está trabajando para no tener miedo de decir “lo que necesitás y lo que querés”, confesó: “Sigue siendo un desafío para mí estar en una relación” . Será por eso que últimamente la actriz prefiere estar sola y dormir con su perro, como ha revelado entre risas. Sin embargo, a la hora de hablar de su pasado, la también empresaria y productora ha definido a sus dos matrimonios como “exitosos”. “Cuando llegaron a su fin, fue una elección que se hizo porque elegimos ser felices y, a veces, la felicidad ya no existe dentro de ese arreglo”, le explicó la ganadora del Emmy en 2018 a la revista Elle.

La primera vez que Jennifer pasó por el altar fue en el año 2000, con Brad Pitt, con quien estuvo en pareja durante cinco años. Los motivos de su separación no son claros, pero coincidieron con el estreno de la película Mr. and Mrs. Smith, protagonizada por él y Angelina Jolie, con quien luego comenzó una larga relación y tuvo hijos. En 2011, Pitt declaró que se separó de Aniston porque se sintió aburrido, palabras por las que años más tarde se disculpó, primero con ella y luego públicamente. A pesar de esto, los actores pudieron reconstruir su vínculo y se mostraron muy cercanos en distintas situaciones de la vida.

Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron casados de 2000 a 2005 Archivo

Durante la pandemia de coronavirus los exesposos conversaron por videollamada junto a otros actores, para dar lectura al guion de Picardías estudiantiles (Fast times at Ridgemont High). Luego se vio al galán en varios cumpleaños y festejos de la actriz. “Brad y yo somos allegados, somos amigos. Hablamos y no hay nada de raro”, aclaró ella mientras los fanáticos especulaban sobre una posible vuelta.

En 2010, Jennifer volvió a apostar al amor con Justin Theroux, su compañero de Locura en el paraíso. La pareja se comprometió dos años después durante una cena en el restaurante Blue Hill de Manhattan. Sin embargo, la boda formal llegó tres años después. “Sólo queremos hacerlo cuando sea perfecto, no tengamos prisa y nadie tenga prisa por salir de un trabajo o ir a trabajar. Ya sabés, ya nos sentimos casados”, se justificó la actriz sobre el retraso del enlace.

Finalmente, en 2015, la pareja selló su unión en una boda secreta en su casa de Bel Air. “Jennifer y Justin han estado planeando una boda en agosto, pero fue muy, muy en secreto. Hablaron de hacerlo en el extranjero, pero optaron por su hogar para tener la máxima privacidad mientras permitían que sus amigos estuvieran allí”, le dijo una fuente a Page Six por aquel entonces. A pesar de la discreción, el enlace y de cómo transcurrió su relación, la pareja se divorció al cabo de tres años.

Jennifer Aniston y Justin Thereaux estuvieron casados de 2015 a 2018 Archivo

A pesar de haber tomado caminos diferentes, los actores siempre mantuvieron una excelente relación, que incluyó mensajes de texto a cenas periódicas. “Diría que seguimos siendo amigos. No hablamos todos los días, pero nos llamamos. Hacemos FaceTime y nos enviamos mensajes de texto”, le dijo el actor de El camino de los sueños a Esquire hace un tiempo. “Además, ella me hace reír muy, muy fuerte. Es una persona hilarante. Sería una pérdida si no estuviéramos en contacto, para mí, personalmente. Y me gustaría pensar lo mismo de ella”, agregó dando cuenta de por qué valora tanto su amistad.

Por el momento y como ha revelado en varias oportunidades, Aniston no aspira a estar en pareja y mucho menos a volver a casarse. Actualmente, se siente muy tranquila disfrutando de la vida con sus amigos y sus perros.

