El sentido mensaje de Jennifer Aniston tras la muerte de su padre John: “Te amaré hasta el fin de los tiempos”

Jennifer Aniston atraviesa un momento muy duro en los últimos días. La actriz anunció la mañana de este lunes la muerte de su padre, a través de su cuenta de Instagram, donde plasmó varias fotografías antiguas y actuales a modo de homenaje del amor que se tenían. Además, le dedicó un tierno mensaje, en el que se mostró aliviada de que su papá descanse “en paz”: “Te amaré hasta el fin de los tiempos”. John Aniston falleció el viernes pasado a los 89 años.

“Dulce papá, John Anthony Aniston. Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que conocí. Estoy muy agradecida por que subieras al cielo en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11, nada menos! Siempre elegiste el momento perfecto. Ahora este número siempre tendrá un significado aún mayor para mí. Te amaré hasta el fin de los tiempos. No te olvides de visitar”, escribió la enigmática Rachel Green de Friends.

Jennifer Aniston le dedicó un emotivo homenaje a su padre. Instagram: JenniferAniston

Aniston recibió el sentido pésame de sus compañeros de profesión, entre los que figuraron su expareja y actor Justin Theroux o la modelo Brooklyn Decker, con quien compartió rodaje en Una esposa de mentira (2011). “Te envío mucho amor”, escribió la reconocida Naomi Watts. “Se ve tan maravilloso, con unos tiernos ojos sonrientes”, agregó la modelo de Victoria’s Secret Helena Christensen. “Precioso padre”, comentó Andie Macdowell.

La actriz mencionó en diversas entrevistas el apoyo incondicional que recibió siempre de su familia y era especialmente cercana a su padre. La muerte de John Aniston llegó poco más de seis años después del fallecimiento de su madre, la modelo Nancy Down, a causa de una larga enfermedad a los 79 años, en 2016.

“Un logro de por vida”

John Aniston dio vida al personaje de Victor Kiriakis en la telenovela Days of our lives (Los días de nuestras vidas, que se estrenó en 1965) durante alrededor de 37 años y le dio el gran salto a la fama. De hecho, en junio pasado, recibió un reconocimiento por su trayectoria, en la 49° edición de los premios Daytime Emmy. Un emotivo momento en el que la actriz aprovechó para honrar la carrera de su padre, que también formó parte de su legado.

Jennifer Aniston homenajeó a su padre por su exitosa trayectoria como actor.

“Es un momento realmente especial para mí. Se trata de una oportunidad no solo para rendir homenaje a un verdadero ícono en el mundo de la televisión, sino también para reconocer los logros de toda una vida de un gran y muy respetado actor, que también es mi padre”, señaló la protagonista de Friends. Y agregó: “Durante más de 30 años, su dedicación a este programa [Days of our lives] le hizo ganar el respeto y la admiración de sus compañeros de trabajo, amistades profundas, y emocionar a millones de fanáticos en todo el mundo. Su carrera es literalmente la definición de un logro de por vida”, concluyó.

En la producción de 14 mil episodios, que el actor coprotagonizó junto a Deidre Hall, también participaron Kristian Alfonso, Alison Sweeney, Drake Hogestyn, Robert Scott Wilson y Camila Banus, entre otras celebridades.

