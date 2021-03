La Tota Santillán se convirtió en abuelo por sexta vez: “Estoy muy feliz”

Daniel “La Tota” Santillán fue abuelo por sexta vez y no pudo evitar hablar sobre el emocionante momento que está viviendo junto a su familia por el nacimiento de Micaela Agustina, fruto de la relación de su hijo Leandro con su nuera, Tamara.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen por Mitre Live -los vivos de Instagram de Radio Mitre-, el animador reveló la feliz noticia.

“Solo quiero decir que esto es felicidad para mí, mucha felicidad. Estoy muy feliz, contento”, comenzó diciendo La Tota al contar que fue nuevamente abuelo. “Nació a las dos y media de la mañana. Tres kilos seiscientos. Micaela Agustina”, añadió, y felicitó a la familia. “Felicito a los papis, a mi hijo Leandro, a mi nuera Tami. A toda la familia. Esto ha traído unión y va a traer paz por sobre todas las cosas”, remarcó.

Asimismo, La Tota hizo hincapié en cómo, “a pesar de la pandemia y los momentos difíciles”, la noticia le trajo una alegría inmensa. “El nacimiento es vida y es tan importante. Sólo le agradezco a Dios”, añadió el conductor, quien el viernes irá a conocer a la pequeña Micaela. “Solo la conozco por la foto que me mandó mi hijo”, agregó.

Por otro lado, el animador compartió con la audiencia que lo estaba escuchando todo lo que trabajó para poder atravesar el 2020 de la mejor manera posible. “Para sobrevivir a la pandemia hice otros trabajos. Terminé de trabajar en Mar del Plata y comenzamos a hacer tapabocas, también nos dedicamos a vender guantes, insumos de sanidad, alimentos no perecederos. Los repartíamos en camioneta”, detalló Santillán.

“Estamos armando un autocine para la gente, y yo he tenido la carnicería todo este tiempo. He vendido buzos y remeras. Lo hice con un montón de amigos porque uno tiene que vivir”, amplió y contó cómo la gente se sorprendía al verlo en la calle. “Como yo soy el que te está vendiendo, me decían ‘¿sos La Tota’’ y no creían que el que vendía los barbijos era yo. Era encontrarse con la gente y ayudarnos”, aseguró.

LA NACION