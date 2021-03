La Tota Santillán y los duros momentos que atravesó: “Me quería tirar del tercer piso”

Durante una charla con Tomás Dente en el programa de KZO Vino para vos, Daniel “La Tota” Santillán se abrió acerca de sus problemas de salud en los últimos años y sus dificultades económicas, que lo llevaron a trabajar como vendedor ambulante durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Luego de que Dente le preguntara si se había encontrado “cara a cara” con la muerte mientras estuvo internado -sucedió en dos oportunidades, en 2017 y 2018, respectivamente-, el presentador y productor musical dio una respuesta contundente: “Con la muerte me encontré un montón de veces”.

“La primera vez que salgo de la clínica, donde no me sentía bien, porque no era clínica en la que tenía que estar, pensaba yo, tenía dos fisuras en las costillas, de donde me había agarrado la Policía”, recordó La Tota, refiriéndose a su primera internación en un neuropsiquiátrico, al que fue derivado tras ser detenido por robar mercadería en un bazar de Vicente López. Luego, Santillán reveló un detalle estremecedor de esa experiencia, que el personal de la clínica guardó en secreto a pedido suyo: “Según una enfermera, yo me quería tirar del tercer piso si no veía a mis hijas”.

Durante el resto de la entrevista, La Tota criticó su propia incomprensión de la gravedad de su cuadro y las influencias nocivas de personas de su entorno, que lo alentaban a abandonar la medicación que le había sido prescrita y a continuar tomando alcohol. “Para todo tenés un tiempo [...] Vos decís: ‘Che, voy a dejar la medicación porque estoy bien’ y no sos vos el que dice que estás bien”, reflexionó. “La gente que te va a ver te dice: ‘No... dejala, que estás bien, esto [no es nada], vas a estar bien’”, continuó y agregó: “Es mentira, cuando te agarra un brote psicótico, como tenía yo, vos tenés que hacerle caso a los doctores”.

Tras ser dado de alta, su resistencia a aceptar que su estado de salud demandaba una recuperación progresiva lo llevó a desmerecer los consejos de sus hijos mayores, Leandro y Daniela, que le pedían que le hiciera caso a los médicos. En ese entonces, veía a ambos como unos “jodidos”, pero finalmente entendió que su intención era cuidarlo, a diferencia de las personas que le dijeron lo que quería escuchar durante la etapa oscura que se extendió hasta el año pasado. “Los amigos del campeón, que te iban a ver a la clínica, después te contrataban y en la peatonal -refiriéndose a su trabajo como vendedor ambulante- te decían: ‘Tomá fernet, dale, tomá que no pasa nada’ y después te filmaban. Cuando empecé con la gordura, se ponían celosos y me decían: ‘Soy tu amigo. Comé, gordo, comé’”, rememoró.

“Tenés que cuidarte vos mismo porque si no me quiero yo, no me va a querer nadie. Si no me cuido yo, no me va a cuidar nadie”, resumió La Tota y comparó su caso con el de Diego Maradona, que en los últimos años de su vida se distanció de sus hijas y se apoyó en su abogado Matías Morla, cuya influencia sobre el astro hoy es fuertemente cuestionada. “Le ha pasado a Diego también. Te dicen: ‘Tomá fernet, tomá esto a escondidas, si no pasa nada”, cerró.

