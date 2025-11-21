La tristeza de la argentina Aldana Masset tras perder la corona de Miss Universo 2025: “Todavía lo estoy procesando”

Aldana Masset, la modelo y cantante que representó a la Argentina en el concurso de Miss Universo 2025, en Tailandia, causó furor desde el día de la inauguración. Sin embargo, no logró obtener la corona, que quedó en manos de la mexicana Fátima Bosch. Por eso, tras la derrota, decidió compartir un honesto mensaje en sus redes sociales en el que reveló cómo vivió los resultados del certamen.

Aldana Masset, representante argentina en Miss Universo: "No les voy a mentir, duele no clasificar después de tanto esfuerzo"

El jueves por la noche las 125 candidatas –entre ellas, la argentina– esperaban con ansiedad e ilusión que se anunciara a las 16 finalistas. Las representantes de Tailandia, México y de Dinamarca fueron algunas de las más llamativas participantes que lograron competir en la etapa final. Sin embargo, para la decepción de los argentinos, Masset no logró alcanzar esa instancia y quedó fuera de la competencia.

Aldana Masset: "Todavía lo estoy procesando. Fueron días intensos"

Horas después de la gala, Masset rompió el silencio en su canal de Instagram llamado With love: Aldu y no tuvo reparos a la hora de expresar sus sentimientos: "Todavía lo estoy procesando. Fueron días intensos, meses de preparación y años de sueños. No les voy a mentir, duele no clasificar después de tanto esfuerzo y de haber dado lo mejor de mí en cada instancia. Pero también me siento en paz, orgullosa y tranquila, porque sé que dejé el corazón en este camino", escribió.

Y añadió: “Gracias por cada mensaje, cada palabra y cada abrazo a la distancia. Los estoy leyendo de a poco, y me acompañan más de lo que imaginan. Ahora necesito descansar un poquito... Los quiero mucho”, cerró la también asesora de imagen entrerriana, de 25 años.

El honesto mensaje de Aldana Masset después de competir por Miss Universo

Antes de Masset, hubo otras mujeres que llevaron la bandera albiceleste al certamen de belleza. Si bien la única argentina en consagrarse como ganadora fue Norma Beatriz Nolan en 1962, durante los últimos cinco años la atención se posó en Magalí Benejam, Yamile Luján Dajud, Bárbara Cabrera, Julieta García y Alina Akselrad, jóvenes que recibieron el título de Miss Universo Argentina y llegaron a formar parte de la prestigiosa competencia internacional.

Masset se convirtió en la primera entrerriana en imponerse como Miss Universo Argentina en los últimos 70 años, ya que la última había sido Hilda Isabel Sarli Gorrindo, popularmente conocida como “la Coca” Sarli, en 1955.

Más allá de las pasarelas

Además de modelo, Masset es cantante y asesora de imagen. En 2019 participó de Miss Universo Argentina y ahora tuvo su revancha a nivel internacional.

Además de deslumbrar en la pasarela, desde hace varios años que Masset busca dedicarse de lleno a la música, y recientemente comenzó a escribir sus propias canciones. En su canal de YouTube hay muchos videos en los que se muestra mientras canta y toca la guitarra covers de Sin Bandera, Camilo, J Balvin, Tini, entre otros. “Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña”, contó en una entrevista.

En 2022 se unió como vocalista a la banda de música tropical Agapornis, tras la renuncia de Melina Brizuela, quien era la cantante principal. De esta forma, Masset se sumó a las giras, los escenarios y la exposición que brindaba el grupo de La Plata. Estuvo al frente como vocalista hasta 2023, cuando Juliana Gallipoliti la reemplazó.​

“Fue un aprendizaje enorme. Me dio confianza y herramientas para enfrentar momentos de mucha presión”, recordó sobre su paso por la banda. Tras ponerse de novia con el futbolista argentino Fausto Vera -quien actualmente juega en el club Atlético Mineiro-, la joven se mudó junto a él a la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil.

Activa en sus redes sociales, la modelo comparte con sus seguidores la intimidad de su lujoso estilo de vida. En su día a día le dedica tiempo al deporte, el cuidado personal y los viajes. Tal como se ve en su cuenta de Instagram, su trabajo como modelo le permitió conocer destinos como Dubái, Egipto e, incluso, Maldivas. A diario se muestra orgullosa de llevar la bandera argentina consigo y en cada lugar hace referencia a sus raíces y en particular a su provincia.